Bresh raddoppia il live all’Unipol Forum di Milano

BRESH, uno dei cantautori più apprezzati della nuova generazione, quest’anno per la prima volta si esibirà live nei palasport e a grande richiesta, l’appuntamento a Milano RADDOPPIA!

Dopo alle già annunciate date al Palazzo dello Sport di Roma, sabato 1° novembre, e all’Unipol Forum di Milano, giovedì 6 novembre, si aggiunge ora una seconda data al Forum, venerdì 7 novembre.

I biglietti per la nuova data sono già disponibili in prevendita. Per info: www.livenation.it

Bresh sarà per la prima volta in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “La tana del granchio” (testo di Bresh, musica di Luca Di Blasi, Giorgio De Lauri, Luca Ghiazzi e prodotto da Dibla, JIZ, SHUNE).

Nella serata dedicata alle cover, Bresh duetterà con Cristiano De André in “Crêuza de mä” di Fabrizio De André.

