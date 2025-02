Branford Marsalis Quartet: “Belonging”, il nuovo album

Il sassofonista Branford Marsalis, uno dei più importanti artisti jazz del nostro tempo e vera forza creativa sulla scena musicale da più di quattro decenni, è pronto a debuttare su etichetta Blue Note Records con l’uscita – il prossimo 28 marzo – di Belonging, una rivisitazione integrale dell’omonimo album ECM di Keith Jarrett del 1974, il primo del grande pianista alla testa dell’European Quartet.

Belonging è la prima nuova uscita di Marsalis dal 2019 con il suo acclamato e rodatissimo quartetto, completato dal pianista Joey Calderazzo, dal contrabbassista Eric Revis e dal batterista Justin Faulkner. La traccia principale “Spiral Dance” è da oggi disponibile per lo streaming o il download, mentre l’album in digitale, CD e doppio LP (anche su vinile colorato) è prenotabile QUI.

Marsalis ammette che era interessato ad altra musica quando Belonging uscì nel 1974.

“Ero una matricola al liceo, ascoltavo R&B”, ricorda. “ignoravo l’esistenza di Belonging“.

Le cose cambiarono una volta che spostò la sua attenzione sul jazz, anche se aveva familiarità solo con la musica di Jarrett per pianoforte solo, fino al giorno in cui il pianista Kenny Kirkland lo introdusse all’European Quartet (con il sassofonista Jan Garbarek, il bassista Palle Danielsson e il batterista Jon Christensen).

Il quartetto ha affrontato l’esperienza con lo stesso approccio già usato da Marsalis verso i classici di Charles Mingus, del Modern Jazz Quartet, di John Coltrane e di altri: privo sia di timore reverenziale nei confronti degli originali, così come di stravolgimenti estremi.

A differenza della band di Jarrett, che nel 1974 si riuniva per la prima volta proprio per registrare Belonging e che solo in seguito sarebbe diventata uno dei gruppi simbolo degli anni ’70, il quartetto di Marsalis può rivendicare una lunga storia.

Revis è entrato a far parte del gruppo nel 1996, Calderazzo nel 1999 e Faulkner nel 2009, e la loro capacità di ascoltarsi ed interagire non ha eguali. Di pari importanza per Marsalis è la lezione appresa nei lunghi decenni. “Il più grande vantaggio che abbiamo sono 50 anni di esperienze che la band di Keith non poteva avere, e la nostra capacità di elaborare quell’esperienza condivisa”.

Marsalis osserva che “il vero intento di questo gruppo è quello di essere più simile a un ensemble da camera che a un gruppo jazz”, e nel processo ha guidato gli ascoltatori senza venire a compromessi con il suo approccio. “Tutto ciò che il pubblico di qualsiasi musica desidera è una grande melodia e un grande accompagnamento ritmico”, spiega. “Non importa dove andrà il nostro viaggio, purché il ballo non si arresti”.

Belonging – la tracklist:

Spiral Dance

Blossom

Long as You Know You’re Living

Belonging

The Windup

Solstice

Follow Branford Marsalis:

Website • Facebook • X • Instagram

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia