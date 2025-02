Anna Ammirati: “Napsound” al Teatro India Roma

Dopo il successo al cinema con Napoli – New York di Gabriele Salvatores e in televisione con la serie cult Mare Fuori, Anna Ammirati torna a teatro con “Napsound”, in scena dal 18 al 23 febbraio 2025 al Teatro India di Roma.

L’attrice e regista napoletana si presenta in un doppio ruolo, dirigendo e interpretando uno spettacolo che fonde poesia napoletana, musica elettronica e videoarte, per una produzione Teatro di Roma.

I testi di autori partenopei come Eduardo De Filippo, Totò, Ferdinando Russo e Raffaele Viviani vengono reinterpretati e contaminati dalla musica elettronica di Mario Conte e dalle installazioni video di Alessandro Papa, per una riflessione profonda e personale sulle fasi dell’esistenza: infanzia, adolescenza e maturità.

Una performance in tre atti la cui forma narrativa è la poesia, o più precisamente è un dialogo tra poesie, dove la musica è sintassi piuttosto che un semplice accompagnamento,

L’opera, che nel 2018 ha segnato l’esordio di Anna Ammirati alla regia, ritorna ora in una nuova veste, con una struttura narrativa aggiornata e un impianto sonoro ampliato grazie all’uso di live electronics.

Lo spettacolo mantiene il suo spirito originale, ma si arricchisce di nuove suggestioni e ritmi, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale immersiva e innovativa.

https://www.teatrodiroma.net

