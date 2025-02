Il 20 febbraio alle ore 20.45 la compagnia teatrale “Amici di Gastone” porta in scena al Teatro Guanella di Milano (Via Giovanni Duprè, 19) la commedia di Eduardo De Filippo “Uomo e Galantuomo”.

La partecipazione all’evento è solo su prenotazione con donazione entro martedì 18 febbraio al seguente indirizzo: https://www.safeheartodv.org/2024/11/30/a-teatro-per-safe-heart-odv/.

È possibile scegliere il metodo di pagamento: PayPal, carta di credito o bonifico bancario. Il contributo minimo consigliato è di 40 euro. Le poltrone saranno riservate secondo l’ordine di prenotazione.

Il ricavato dello spettacolo sosterrà i progetti di SAFE HEART ODV e sarà devoluto a missioni umanitarie no-profit in Burkina Faso, in particolare alla cura di giovani pazienti con patologie delle valvole cardiache e alla formazione del personale locale.

L’associazione SAFE HEART ODV nasce nel 2013 per volontà dei cardiochirurghi Maurizio Roberto, Marco Zanobini, Alberto Pilozzi Casado e Samer Kassem e si fonda sul principio che la salute è un diritto fondamentale e non elitario dell’uomo.

Ha come obiettivo, oltre alla cura dei pazienti dei Paesi che la ospitano, la formazione adeguata di un team di cardiochirurghi in grado di operare in autonomia sul posto, al fine di sviluppare un sistema sanitario locale.

Grazie all’attività di Safe Heart ODV è stato possibile effettuare il primo intervento cardiochirurgico a cuore aperto in Burkina Faso (2021), interventi di correzione dell’aorta ascendente e del ventricolo sinistro per la prima volta nei territori dell’Africa francofona ed i primi interventi di bypass aortocoronarico nel paese (2024).

