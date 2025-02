Bollate: Lavori in corso in via Ferraris

Il Comune informa che procedono i lavori di riqualificazione della Varesina (via Milano) e di realizzazione di una rotatoria, con la chiusura del cantiere prevista per la prossima primavera.

La prossima fase di cantiere inizierà lunedì domani 3 febbraio e prevederà la chiusura al traffico della via Ferraris per chi proviene dalla Varesina mentre i residenti potranno accedere fino all’ultimo tratto di via Ferraris provenendo da Ovest (via Ghisalba – Mazzo di Rho).

La durata di questa chiusura al traffico è prevista fino alla fine di febbraio.

Da inizio Marzo, la via Ferraris sarà di nuovo percorribile ma con il senso di marcia opposto all’attuale con la via Ferraris che uscirà sulla Varesina (quindi non si entrerà più in via Ferraris dalla Varesina).

