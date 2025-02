Arci Bellezza – Milano: 10 migliori eventi di marzo

I 10 migliori eventi di marzo:

LA DISCOTECA ANNI 90

Special Guest: VALERIA ROSSI

01.03.2025 – Milano – Arci Bellezza

Discoteca Anni 90, la festa non convenzionale a tema 90s/2000s con un djset esplosivo, tra visual e gadget, tutto a colpi di hit ed inoltre ospite speciale Valeria Rossi

Prevendite: https://link.dice.fm/u54909214d12

UNA NOTTE PER LUCIO BATTISTI

LATO B IN CONCERTO

05.03.2025 – Milano – Arci Bellezza

In tour Leo Pari, Gianluca De Rubertis (Studio Davoli, Il Genio), Dario Ciffo (Afterhours, Lombroso) e Lino Gitto (The Winstons, Dellera) si uniscono per eseguire le canzoni indimenticabili di Lucio Battisti: un omaggio al più grande musicista italiano di tutti i tempi

Prevendite: https://link.dice.fm/xaca6f71f1d3

ANGELICA

ANCORA TOUR

07.03.2025 – Milano – Arci Bellezza

Dopo un’estate di live in tutta Italia, la cantautrice Angelica torna sul palco, questa volta nei club. Insieme a lei Giacomo Carlone alla batteria e Filippo Caretti al basso e ai cori, per portare dal vivo le canzoni dell’ultimo album “Sconosciuti Superstar” (Factory Flaws)

Prevendite: https://link.dice.fm/r0e1b859bc26

CAMILLA BATTAGLIA

11.03.2025 – Milano – Arci Bellezza

Camilla Battaglia è cantante, improvvisatrice e compositrice.

Cresciuta in una famiglia di musicisti, la sua ricerca è sempre stata una miscela tra ricordi, scoperte, esperienze e futuro sconosciuto.

Prevendite: https://link.dice.fm/T23fc94c0976

THUS LOVE live

Special Guest: DREAM NAILS

Aftershow: London Calling – UK Party

14.03.2025 – Milano – Arci Bellezza

Formazione di Brattleboro (paese di 12.000 anime del Vermont) composta da Echo Mars (voce e chitarra), Lu Racine e Jamie Soph dalla piena attitudine DIY e dalla grande forza espressiva.

Portano dal vivo il loro nuovo album “All Pleasure” in uscita per Rough Trade, un disco che, a colpi di post-punk, glam-rock e un sacco di altri nuovi stimoli sonori, vuole portarci fuori dagli esigui momenti di piacere digitali quotidiani, per convincerci ad abbandonare l’algoritmo.

Prevendite: https://link.dice.fm/k638c4beb740

UMBERTO PALAZZO E IL SANTO NIENTE

19.03.2025 – Milano – Arci Bellezza

Dopo oltre 10 anni dall’ultimo tour, il leggendario Santo Niente torna per celebrare il trentesimo anniversario dell’iconico album “La Vita è Facile”, un evento imperdibile per gli appassionati del rock alternativo anni ’90.

Fondata da Umberto Palazzo, la band è una pietra miliare della scena alternative italiana ed è celebre per il sound innovativo

Prevendite: https://link.dice.fm/p4044a95be5e

METROPOLIS (LANG, 1927)

MUSICHE DAL VIVO SUL FILM

IRIONDO – NUCCINI – QQRU- SAMMARELLI

20.03.2025 – Milano – Arci Bellezza

Karim Qqru, Roberta Sammarelli, Xabier Iriondo e Corrado Nuccini hanno costruito una partitura musicale sulle immagini di uno dei più grandi capolavori della storia del cinema, “Metropolis” di Fritz Lang.

Girato nel 1927, rimane uno degli sforzi produttivi più imponenti nella storia del cinema.

Prevendite: https://link.dice.fm/pbbdb8972582

SYLVIE KREUSCH

22.03.2025 – Milano – Arci Bellezza

Sylvie Kreusch, belga di Gand, si sta rapidamente affermando come una delle più impressionanti ed elettrizzanti performer d’Europa.

La sua musica e le sue immagini innovative hanno già fatto girare la testa a molti nel campo della musica, del cinema e della moda. Kreusch è nota per i suoi testi brutali ed espressivi e per il suo orecchio attento agli stili sperimentali e pop.

Prevendite: https://link.dice.fm/wdc07f6168df

GNUT

Luntano ‘a te tour – live in trio

24.03.2025 – Milano – Arci Bellezza

“Luntano ‘A Te Tour” è il nuovo tour di Gnut – napoletano classe ’81, cantautore, chitarrista, produttore e compositore di colonne sonore – in partenza a Marzo 2025, che lo vedrà calcare i palchi dei club della nostra penisola in trio con Mattia Boschi al violoncello e Marco Sica al violino. Il tour prende il nome dal nuovo inedito del cantautore partenopeo

Prevendite: https://link.dice.fm/n362fb807873

CHALK

Support: KYOTO

27.03.2025 – Milano – Arci Bellezza

Chalk è il trio di Ross Cullen, Benedict Goddard e Luke Niblock, mix sapiente della scena underground della Dublin’s Guitar Band e delle sudate piste da ballo hardcore della nativa Belfast: una furia incandescente che ha disegnato nell’ultimo anno i confini del “Berghain-rock”, unendo alle ormai classiche sonorità post-punk elementi di elettronica/techno e noise rock ad alto numero di ottani.

Prevendite: https://link.dice.fm/f55542903f25

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia