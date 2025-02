Agricoltura, Tovaglieri, trattato Mercosur taglia 92% dazi

Agricoltura, Tovaglieri (Lega, commissione AGRI), trattato Mercosur taglia 92% dazi, a rischio Made in Italy e salute consumatori

“Ancora una volta il Made in Italy è in pericolo a causa dell’Europa. Questo trattato di libero scambio del Mercosur rischia di causare danni incalcolabili e irreversibili alle nostre imprese agricole, ma anche ai nostri cittadini. Questo accordo eliminerà infatti il 92% dei dazi europei sulle importazioni dai Paesi dell’America Latina. Peccato che in questo modo ci ritroveremo sulle tavole prodotti con standard qualitativi e igienici ben inferiori a quelli europei. Questi alimenti non solo verranno venduti a prezzi stracciati, facendo concorrenza sleale ai nostri produttori, ma potrebbero anche mettere a rischio la salute dei nostri cittadini. E ancora una volta saranno gli agricoltori e i consumatori a pagare i costi delle scellerate politiche di Bruxelles”.

Così Isabella Tovaglieri (Lega), componente della commissione Agricoltura del Parlamento europeo, è intervenuta oggi nella sessione plenaria nel corso del dibattito sul trattato di libero scambio con i Paesi del Mercosur.

