18 marzo, al Blue Note – Milano: Judith Owen

L’artista gallese annuncia un doppio concerto live

La cantaurice, peformer e attrice gallese Judith Owen, la cui gamma stilistica abbraccia rock, pop, classica, jazz, blues e teatro musicale, si esibirà sul palco del prestigioso Blue Note con due imperdibili appuntamenti live che si terranno il 18 marzo:



Previsto per le ore 20.30 – primo spettacolo

www.bluenotemilano.com/evento/concerto-judith-owen-18-marzo-2025-milano/

ore 22.30 – secondo spettacolo

www.bluenotemilano.com/evento/concerto-judith-owen-18-marzo-2025-milano-2-set/

L’artista presenterà i brani del suo ultimo album di inediti “Judith Owen Comes Alive“, uscito il 10 maggio 2024, che contiene 16 brani registrati dal vivo durante una settimana di residenza a Berna, in Svizzera, presso la leggendaria Marians Jazzroom.

Di più recente pubblicazione, invece, il disco “Judith Owen Swings Christmas” pubblicato lo scorso dicembre in occasione delle festività, per regalare ai suoi fan i brani natalizi più amati, ma con il tipico tocco unico e gioioso del sound di New Orleans.

JUDIT OWEN

