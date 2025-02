Tutte le ultime curiosità di Instagram sul calcio

Il calcio vive di statistiche ma si nutre di curiosità e il mondo dei social alimenta la brama di sapere di fans e tifosi dei calciatori e club più forti, ma anche delle squadre che lottano nelle serie minori. Basta scrollare lo schermo per trovare le pagine dedicate al pallone come Calciatori Brutti, Che fatica la vita da Bomber, Betfair_Instagram, gli Autogol e chi più ne ha più ne segua. Ecco tutte le ultime curiosità social che riguardano la storia del calcio e dei suoi protagonisti.

Pippo Inzaghi convoca il figlio di Buffon

Questa curiosità ha il sapore dei Mondiali 2006, perché qualche giorno fa Pippo Inzaghi ha convocato Thomas Buffon, il figlio di Gigi, al Pisa. Ma c’è anche una curiosità ulteriore, perché il figlio di Buffon gioca in attacco e pare sia pure molto bravo.

Vierchowod contro Vieri

Questa è una curiosità ripresa dai social di Bobo, perché in qualche diretta live ha raccontato che ai tempi in cui giocava, quando incontrava Vierchowod non dormiva la notte. Il difensore più veloce del mondo (come amava definirlo Bearzot) prendeva Vieri di mira e si assicurava sempre che non segnasse: possono segnare tutti, ma tu no.

Giampietro Manenti compra il Parma a 1 euro e poi sparisce

La pagina Instagram Calciatori Brutti ci ha ricordato di Mapi Group, capitanata 10 anni fa da Giampietro Manenti, che acquistò il Parma in fallimento per la simbolica cifra di 1 euro. Dopo una conferenza stampa rimasta nella storia, finì sotto inchiesta e poi sparì. Oggi allena una squadra di giovani e si dedica soltanto al campo.

Bomber che hanno segnato un poker in Serie A dal 2000 fino a oggi

Ancora la pagina Calciatori Brutti a servire sul piatto dei like una scorpacciata di curiosità: i bomber pokeristi di Serie A negli ultimi 25 anni.

Marco Di Vaio nel 2001 ha aperto il nuovo millennio segnando un poker in Parma – Bari

terminata 4 – 0.

Nel 2002 Vincenzo Montella firma un poker strepitoso nel derby Lazio – Roma terminato 1 – 5, contribuendo a realizzare la seconda vittoria della Lupa nel derby, con il gap più alto nel risultato. Nello stesso anno anche Vieri firma un poker all’Inter, la vittima è il Brescia di Mazzone.

Cristiano Lucarelli ha messo tutto in Parma – Livorno del 2005, ma purtroppo la gara è terminata 6 – 4 per i Ducali. Meglio ancora ha fatto Gilardino, che con il Parma è andato in poker sia nel 2004 che nel 2005. La lista è ancora lunga, Pozzi con l’Empoli nel 2007, Sanchez con l’Udinese nel 2011, quando ha vinto 0 – 7 contro il Palermo, Diego Milito nel 4 – 4 dell’Inter ancora contro i Rosanero nel 2012, a seguire Berardi, Mertens, Parolo e Immobile. Doppio poker per Icardi nel 2013 e nel 2018, poi Zapata, Simeone e Lautaro, per concludere con l’ultimo poker di Retegui quest’anno.

Curiosità sul Milan in Champions

Questa è nuova, perché il Milan appena eliminato dal palinsesto bet di Champions, contro il Feyenoord ha segnato al primo minuto e ha pareggiato, risultato negativo ai fini della qualificazione. Il Diavolo detiene anche il record di 4 gol segnati nel primo minuto, nella finale del 2005 e in altri due match: tutti sono finiti in pareggio e poi i Rossoneri hanno perso.

