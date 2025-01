Dal 28 gennaio al 2 febbraio torna al Teatro Menotti “Natale in casa Cupiello”, un classico intramontabile del teatro italiano che ha conquistato importanti riconoscimenti. Lo spettacolo, apprezzato per la sua profondità e intensità della messa in scena, è stato insignito del Premio dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro per la stagione 2023, confermandosi come una delle produzioni più apprezzate del panorama teatrale contemporaneo. Inoltre, ha ottenuto il prestigioso Premio Hystrio-Twister 2024, un riconoscimento assegnato dal pubblico agli spettacoli più amati e di maggior successo. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di teatro e per chi desidera riscoprire un capolavoro senza tempo.

Lo spettacolo è nato da un’idea di Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia, per la regia di Lello Serao, prodotto da Teatri Associati di Napoli/Teatro Area Nord e Interno e sostenuto dalla Fondazione Eduardo De Filippo e dal Teatro Augusteo. Una messinscena non convenzionale che vede un unico attore interagire con sette pupazzi realizzati dallo scenografo Tiziano Fario autore dell’intera scenografia e animati da un gruppo di manovratori costituito ad hoc per il progetto e coordinato da Irene Vecchia attraverso un laboratorio di formazione aperto ai giovani del territorio, svoltosi con il sostegno della Fondazione Campania dei Festival nell’ambito della rassegna “Quartieri di Vita” 2020.

