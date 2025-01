Lezioni di vita con Giusy Versace all’I.S.S. Mario Rapisardi

Giusy Versace, in versione scrittrice, è sbarcata anche in Sicilia, dove nella giornata di ieri ha fatto visita a studenti e docenti del Liceo di Scienze Umane dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Mario Rapisardi’ di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania.

Un centinaio di ragazzi, dai 14 ai 18 anni, hanno ascoltato con molta attenzione l’appassionato ed entusiasmante intervento della Versace moderato dal professor Giuseppe Consoli, che si è apertamente raccontata anche rispondendo alle numerose domande preparate dagli studenti dopo aver letto il suo bestseller ‘Con la Testa e con il Cuore si va Ovunque’.

L’incontro rientrava nell’ambito di un progetto di lettura promosso all’interno del Liceo e ad ascoltare la Versace erano presenti anche la vice sindaco di Santa Maria di Licodia Mirella Domenica Maria Rizzo, la preside del ‘M. Rapisardi’ Maria Grazia D’Amico, la preside dell’I.C. ‘Don Bosco’ Agata Caudullo e il primo cittadino di Biancavilla Antonio Bonanno. L’incontro è stato organizzato dal professor Carmelo Papotto e dalle professoresse Piera D’Agate e Giusi Russo.

