Il calendario degli appuntamenti dal 28 gennaio al 2 febbraio

MARTEDÌ 28 GENNAIO

ore 22.00

CA.BAR.ET BOH VISA

Ingresso gratuito

Il noto cabaret del martedì con Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa. Musica, risate ed emozioni assicurate con ospiti a sorpresa da non perdere.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO

ore 21.30

GIPSY FAMILY – Souvenirs de Django

Ingresso gratuito

Spettacolo di conversazione e musica condotto e illustrato dal musicista e musicologo Fabio Lossani insieme al quintetto composto da clarinetto, violino, due chitarre e contrabbasso, capace di far trasportare il pubblico nelle affascinanti atmosfere del jazz manouche. Ritmi coinvolgenti e melodie intramontabili per una serata di pura magia musicale, con jazz session alle 21.00 e dalle 22.30.

GIOVEDÌ 30 GENNAIO

ore 22.00

REAL TANGO QUARTETTO – Cristal

Biglietto di ingresso 15€ con consumazione per chi viene dopocena o consumazione e tavolo riservato per chi prenota l’aperitivo (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2025), 7€ per chi cena.

Eccezionalmente di giovedì, si esibisce sul palco un quartetto con una proposta musicale particolarmente attenta a soddisfare a pieno la richiesta del pubblico delle milonghe, ponendo particolare attenzione alla selezione dei brani più richiesti, rispettandone l’interpretazione e l’energia secondo le corrette prassi stilistiche.

La selezione musicale è di Roberto Nicoli dj.

VENERDÌ 31 GENNAIO

ore 22.30

RE-BEAT – Bandiera Gialla

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2025), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2025), 7€ per chi viene a cena

Band di giovani musicisti che ripercorrerà la beat generation, passando da Gianni Morandi a Caterina Caselli fino all’indimenticabile surf dei Beach Boys e alle colonne sonore di Pulp Fiction e Pretty Woman.

A seguire Dj anni 70-80-90 con Alex Biasco.

SABATO 1 FEBBRAIO

ore 22.30

JUMPING JIVE – Holy Swing Night

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2025

Band con un repertorio che è l’espressione più autentica della swing era degli anni ‘30 e ‘40, l’alto grado di improvvisazione, ritmo ed andamento sincopato sono l’espressione di balli quali Lindy Hop, Balboa, Shag sino al più frenetico Boogie Woogie.

A seguire Swing Dj set con Swingin’ Simon.

DOMENICA 2 FEBBRAIO

dalle ore 11.00

WUNDER MRKT

Ingresso gratuito

Lo Spirit de Milan si popolerà di oltre 100 espositori dove poter acquistare creazioni artigianali, abbigliamento vintage, pezzi unici, oggetti di design e arte. Non mancheranno cibo, musica e tanta bella gente pronta a sorridere con gli occhi e a gustarsi ogni momento della giornata.

ore 11.30

COMPAGNIA BURATTINI ALDRINGHI

Spettacolo di burattini tradizionali con Meneghino, la maschera di Milano.

ore 15.30

SPIRIT HOT FIVE – Hot Jazz Club

Ingresso gratuito

La celebre musica dell’hot jazz degli anni ‘20 e ‘30 dal vivo!

ore 18.00

DEB & ROSE

Ingresso gratuito

Un repertorio che riporta alla luce vecchie canzoni quasi dimenticate in 5 lingue, proponendo brani nella loro formula originaria, con contrasti che si risolvono grazie ai loro personalissimi arrangiamenti.

ore 21.00

THE MAMA BLUEGRASS BAND

Ingresso gratuito

Band country-indie-folk che muove i suoi primi passi nel 2006 quando i suoi musicisti, provenienti da altre affermate realtà musicali, rimangono letteralmente folgorati dalla produzione di We Shall Overcome: The Seeger Sessions di Bruce Springsteen. Da lì intraprendono un percorso musicale che porterà il loro suono e la loro musica ad evolversi rapidamente.

Con i suoi 1500 mq, lo Spirit De Milan custodisce un’atmosfera vintage unica. Aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 all’01:00 (fino alle 02:30 il venerdì e il sabato), il locale è il punto d’incontro per musica dal vivo, risate e divertimento.

Ma non solo: è anche il luogo ideale per gustare la cucina tradizionale milanese! Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, si consiglia vivamente di prenotare tramite il form online disponibile qui: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/.

Al vostro arrivo, sarete accolti con calore da La Mariuccia o L’Ambroes, che vi accompagneranno al tavolo riservato. Il menù propone piatti della tradizione, preparati con amore e ingredienti selezionati, proprio come faceva la nonna.

Per informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia