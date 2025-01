Lady Gaga ha finalmente svelato il titolo e la copertina del suo settimo album in studio, “MAYHEM”, in uscita in tutto il mondo il 7 marzo.

Il nuovo album è un ritorno alle origini pop dell’artista e affronta i temi del caos (come indica il titolo) e della trasformazione, celebrando il potere della musica di unire, provocare e guarire.

La cover è suggestiva e dal forte impatto visivo, così come la poliedrica artisticità di Lady Gaga ci ha ormai abituati.

“L’album è nato dal mio timore di tornare alla musica pop che i miei primi fan amavano”, ha dichiarato Gaga.

Lungi dall’essere un ritorno nostalgico, “MAYHEM” reinventa il suo sound iniziale con un approccio caleidoscopico che attinge dal suo vasto repertorio, abbracciando al contempo una prospettiva artistica fresca e senza paura.

Gaga descrive il processo creativo come un “riassemblare uno specchio in frantumi: anche se non riesci a rimettere insieme i pezzi alla perfezione, puoi creare qualcosa di bello e integro a modo suo”.

Il progetto, composto da 14 tracce, contiene le canzoni già pubblicate “Disease” e “Die With a Smile” con Bruno Mars, è stato prodotto da Gaga, Michael Polansky e Andrew Watt. Tra i produttori dell’album figurano Gaga, Andrew Watt, Cirkut e Gesaffelstein.

Gaga premierà il terzo singolo e il relativo video musicale il 2 febbraio, durante una pausa pubblicitaria dei GRAMMY Awards® 2025. La tracklist completa dell’album sarà rivelata più avanti.

Prima dei Grammy, Gaga si unirà a stelle della musica come Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Stevie Nicks e Joni Mitchell per esibirsi al FireAid il 30 gennaio, a beneficio delle persone e delle comunità devastate dai recenti incendi di Los Angeles.

Il 17 marzo sarà premiata con il premio iHeartRadio Innovator Award in occasione della 12esima edizione degli iHeartRadio Music Awards, cui seguirà una performance da headliner al Coachella l’11 e il 18 aprile.

“MAYHEM” è uno degli album più attesi dell’anno e non tradirà le aspettative.

https://www.universalmusic.it

