Sergio Bonelli Editore presenta “Gea 5. Il Figlio del Tuono”

Proseguono le avventure di Gea con l’arrivo in libreria e in fumetteria, dal 17 gennaio, del quinto volume del fantasy adolescenziale ideato da Luca Enoch: “Gea 5. Il Figlio del Tuono”

Irresistibile e permalosa, iperdinamica e dormigliona, estroversa ma allo stesso tempo riservata. Gea è così, impossibile da etichettare e travolgente come un uragano di emozioni.

Un’adolescente pelle e ossa, fotofobica e rockettara (o meglio, aspirante tale), ma soprattutto una ragazza che nasconde un grande segreto: lei è un Baluardo e la sua missione proteggere il mondo dalle intrusioni di creature aliene provenienti da altri piani di esistenza!

In questo nuovo e atteso volume, Gea è alle prese con una doppia minaccia. La Diva, sua acerrima nemica, evoca un enorme grifone per darle la caccia. Nel frattempo, una compagnia circense arriva in città, accompagnata da una strana e sorprendente carovana di “freaks” alieni.

I morti viventi del mondo di Gea non sono zombi istupiditi e putrescenti, bensì enormi insetti senzienti che si impadroniscono di cadaveri allo scopo di usarli come involucri per muoversi indisturbati tra gli umani. Toccherà a Gea il compito di risolvere la situazione.

Gea 5. Il figlio del tuono contiene gli episodi “Il figlio del tuono” e “L’intruso”.

Le avventure dell’eroina di Luca Enoch e del suo inseparabile famiglio, il gatto nero Cagliostro, saranno via via disponibili in 9 volumi totali.

