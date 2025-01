MSMT: Integrazione Comunicato del 25 gennaio

INTEGRAZIONE

Il precedente comunicato del 25 gennaio viene integrato dal presente, limitatamente a tratta e sere di seguito richiamate.

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di ripristino urgente della pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 30 Gennaio alle ore 05:00 di Venerdì 31 Gennaio 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A1-A50 (km 31+420) in entrata da Bologna per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico allo svincolo San Giuliano M.se (A1, km 3+000) per il successivo ingresso in A50.

– Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Venerdì 31 Gennaio 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.412 Val Tidone provenienza Opera (km 26+249) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (uscita per Milano).

– Dalle ore 23:00 di Venerdì 31 Gennaio alle ore 06:00 di Sabato 1 Febbraio 2025, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.P.412 Val Tidone provenienze MI-Vigentina e Opera per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata nord allo svincolo Rozzano/Quinto De’ Stampi (km 23+820), per il successivo ingresso in carreggiata sud

