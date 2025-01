Limbo Festival, nuovi artisti in line up a “Il Ciocco”

A poche settimane dall’annuncio dei primi due headliners Acid Pauli e Habibi Funk, LIMBO FESTIVAL, uno dei transformational boutique festival più attesi e apprezzati, sia in Italia che all’estero, annuncia nuovi artisti di rilievo internazionale e arricchisce la line up nella prossima edizione, che si terrà dal 10 al 13 luglio 2025 nello splendido scenario della tenuta “Il Ciocco” di Barga (LU). Tra questi, la leggenda dell’afro-house Osunlade, il misticismo della newyorkese drėėėmy, e l’italianissimo Tommy Soul, già protagonista dell’edizione precedente con un incredibile set di disco e funk.

Osunlade è un musicista che vive la sua arte. Sia la sua musica che il suo essere creano melodie unificate, intrise di vita, saggezza ed equilibrio. Originario di St. Louis, in Missouri, ha scoperto il pianoforte a sette anni e ha iniziato la sua carriera professionale a 17, a Hollywood, collaborando con Toni Basil per progetti musicali come “Sesame Street”. Ha poi prodotto il primo album per Interscope Records, contribuendo al successo di “Rico Suave” di Gerardo. Dopo anni di lavoro nell’industria musicale, sente il bisogno di allontanarsi dalle pressioni aziendali e trova ispirazione spirituale nell’Ifa, una cultura ancestrale Yoruba. Nel 1999 fonda Yoruba Records, un’etichetta di musica dance acclamata a livello mondiale per il suo impegno nell’elevarsi spiritualmente. Il suo album di debutto “Paradigm” lo consacra come figura di riferimento nella house ancestrale.

Quella di drėėėmy è un’esperienza poliedrica che supera i confini dei generi e offre viaggi sonori trascendenti a livello internazionale. Fondendo elementi organici ed elettronici, l’artista unisce ritmi globali, frequenze sintetizzate, canzoni profonde e narrazione per creare una sinfonia cerimoniale indimenticabile, pensata per connettere ed elevare. Le esibizioni, arricchite da loop dal vivo, voci e percussioni tribali, fondono misticismo ed energia da dancefloor. Traendo ispirazione dalle proprie origini indigene e dalle radici nella nativa New York City, offre un paesaggio sonoro per il risveglio collettivo, sfidandoti a sognare.

Tommy Soul è un DJ, remixer e collezionista di dischi con una passione smisurata per il vinile; è cresciuto tra due Technics1200 con i primi suoni da discoteca: soul, funk, disco e house. È stato parte dell’organizzazione di importanti realtà underground in Italia come Rec Room/Serendipity Club, Dancity Festival e Fat Fat Fat Festival, grazie alle quali ha avuto modo di collaborare con numerosi artisti e pionieri del settore. É un artista curioso e affamato di musica, predilige la qualità del suono senza essere schiavo di un genere prestabilito. La sua empatia e ricerca musicale sono un mix perfetto per il dancefloor

Il claim scelto quest’anno da LIMBO FESTIVAL è “Rise”. L’evento, infatti, si presenta come un viaggio che celebra la rinascita interiore credendo e amando profondamente. L’edizione 2025 offrirà anche una vasta gamma di attività mindfulness, tra cui il suggestivo Forest Bathing. Come sempre, non mancheranno incontri, talks, workshop e performance che arricchiranno il programma di questa indimenticabile quattro giorni di luglio.

Quest’anno, inoltre, il mondo food si rinnoverà grazie alla collaborazione con il collettivo Underground Good Food Mood, guidato da Simone Cipriani e Matteo Ercoli. Questa realtà si impegna a valorizzare le aziende agricole che puntano sull’eccellenza dei prodotti, promuovendo pratiche innovative, sostenibili e rigenerative, sempre nel massimo rispetto dell’ambiente.

Gli organizzatori, Luca Bacchetti e Alessandro Stefani Marcucci, dichiarano: “Stiamo lavorando a una delle edizioni più belle di Limbo Festival, sia sul piano musicale che sui contenuti. Ogni artista, performer e facilitatore che si esibisce a Limbo porta con sé una storia e una profondità che meritano di essere celebrate. Vogliamo che questi quattro giorni diventino un’opportunità per piantare un seme nel cuore dei partecipanti, toccando l’essenza della nostra community.”

Anche nel 2025 LIMBO FESTIVAL avrà luogo nella splendida tenuta “Il Ciocco” di Barga (Lucca), nella verde Garfagnana in Toscana. Un’area naturale di oltre 600 ettari, dove si trovano un albergo diffuso e diverse tipologie di alloggio, due ristoranti, un villaggio sportivo e 42 chilometri di sentieri e piste ciclabili che attraversano boschi, altopiani, conifere, faggi, castagni, vigneti, pascoli e radure. La location perfetta per un’idea di benessere tipica di questi luoghi, dove il paesaggio è autentico e sopravvivono tradizioni senza tempo.

