Snoop Dogg e Dr. Dre: “Missionary”, il nuovo album

Snoop Dogg e Dr. Dre di nuovo insieme per il nuovo album del rapper, “Missionary”, a distanza di 30 anni dal loro primo album in collaborazione, “Doggystyle” (1993), che ha venduto oltre 11 milioni di copie nel mondo.

I due stavolta vogliono superare le sonorità della West Coast che ne hanno determinato il successo fin dagli esordi e creare una nuova chimica con beat potenti, melodie soffici e svolte inaspettate e originali. Con “Missionary” i due artisti provano, dopo aver fatto la storia della musica hip-hop, di essere pronti anche a plasmare il futuro della musica urban.

Prodotto interamente da Dr. Dre, “Missionary” è stato anticipato dal singolo “GORGEOUS” con Jhené Aiko e contiene le collaborazioni con le superstar Eminem, 50 Cent, Jelly Roll, Method Man, Sting, il compianto Tom Petty ed altri.

Al primo ascolto, “Missionary” suona come un altro classico nella carriera di Snoop e Dr. Dre. Dalla batteria martellante e marziale di “Hard Knocks” alla fluida destrezza verbale di “Shangri-La”, passando per pianoforti scintillanti e ganci R&B in “Now or Never” e “Gorgeous” con Jhené Aiko.

“Outta Da Blue” utilizza la batteria del classico “Saturday Night” di Scholly D con un’interpolazione della hit di MIA “Paper Planes” con Snoop e Dr. Dre che si scambiano rime e versi ricordando lo yin esuberante e lo yang minaccioso del primo brano pubblicato dal duo nel 1992, “Deep Cover”.

Missionary Track List

1. Foreplay (ft. BJ The Chicago Kid)

2. Shangri-La

3. Outta Da Blue (ft. Dr. Dre and Alus)

4. Hard Knocks

5. Gorgeous (ft. Jhené Aiko)

6. Last Dance With Mary Jane (ft. Tom Petty and Jelly Roll)

7. Thank You

8. Pressure (ft. Dr. Dre and K.A.A.N.)

9. Another Part Of Me (ft. Sting)

10. Skyscrapers (ft. Method Man and Smitty)

11. Fire (ft. Cocoa Sarai)

12. Gunz N Smoke (ft. 50 Cent and Eminem)

13. Sticcy Situation (ft. K.A.A.N. and Cocoa Sarai)

14. Now Or Never (ft. Dr. Dre and BJ The Chicago Kid)

15. Gangsta Pose (ft. Dem Jointz, Stalone, and Fat Money)

16. The Negotiator

