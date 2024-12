A due settimane dall’annuncio del suo TUTTA VITA TOUR 2025, sono già completamente sold out la data all’Unipol Forum di Milano del prossimo 10 ottobre e la seconda data allo Stadium di Genova, prevista per il 5 ottobre, che si aggiunge al sold out della prima data a Genova, il 4 ottobre.

Il cantautore è pronto a calcare i palchi dei palazzetti per la prima volta, con cinque date, partendo proprio dalla sua Genova (Stadium Genova – 4 e 5 ottobre SOLD OUT), per poi proseguire a Milano (Unipol Forum – 10 ottobre – SOLD OUT), Roma (Palazzo dello sport – 15 ottobre) e concludere il tour a Napoli (Palapartenope – 17 ottobre).

Il tour è prodotto e organizzato da Magellano Concerti, i biglietti per i live sono disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali, qui le info sui biglietti

In questo momento di grandi soddisfazioni, conquista l’oro il brano Scarabocchi, estratto dall’album Tutta Vita (Epic Records/Sony Music Italy), già certificato disco d’oro, e che ha debuttato direttamente al #1 della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti in Italia, restandoci per due settimane e stabilizzandosi in Top5.

TUTTA VITA TOUR 2025

Sabato 4 ottobre – GENOVA @ Stadium Genova – SOLD OUT

Domenica 5 ottobre – GENOVA @ Stadium Genova – SOLD OUT

Venerdì 10 ottobre – MILANO @ Unipol Forum – SOLD OUT

Mercoledì 15 ottobre – ROMA @ Palazzo Dello Sport

Venerdì 17 ottobre – NAPOLI @ Palapartenope

