Rho, smart mobility, Il futuro è qui e ora: tre progetti

Dopo avere lanciato nei mesi scorsi una call for ideas per raccogliere progetti da parte di privati, imprese e start up, ora il Comune di Rho è pronto a realizzare tre progetti pilota nell’ambito del prossimo semestre attraverso 130mila euro di investimento dell’Amministrazione comunale e 150mila ottenuti attraverso il bando Smart Data Driven di Regione Lombardia. Si parla di Smart parking (ovvero la possibilità visualizzare in tempo reale stalli liberi nelle aree di sosta); semafori intelligenti per ridurre le code; raccolta dati e dialogo con i cittadini per avviare un confronto aperto con il territorio.

Nella sede di Federated Innovation in Mind si è svolta questa mattina una giornata di studio e confronto con l’obiettivo di avviare una logica di rete con altre Amministrazioni, per ottenere ricadute positive sulla vita dei cittadini.

A illustrare il lavoro di Federated Innovation @MIND è stato il suo Ambassador city for the future Federico Frattini. FI accoglie 170 start up, 39 grandi corporate, 19 service providers, in stretta connessione con le otto ancore del distretto MIND. E’ nata per sperimentare sul campo soluzioni innovative , come il solaio che integra legno e calcestruzzo e che verrà utilizzato al WestGate. “Si lavora con una talent community, costituita da studenti e professionisti, capaci di accelerare le progettualità di innovazione. Il tutto è orchestrato da Cariplo Factory e altri providers. Abbiamo attivato diverse call for ideas, per la chimica verde o il risanamento di suoli contaminati, e questa che riguarda la smart mobility”.

A entrare nel dettaglio l’assessore alla Smart City Emiliana Brognoli: “Vogliamo riflettere insieme sulla possibilità di costruire un ecosistema di innovazione collettiva. La call organizzata con Feel e MIND è molto di più di un evento istituzionale, è stata ideata per mettere insieme esperienze e competenze diverse verso la città del futuro. Tutti sentiamo l’urgenza di concepire modalità nuove di guardare alla mobilità, in termini di sostenibilità e inclusione sociale. Ringrazio la collega Valentina Giro e i dirigenti Emanuela Marcoccia e Luigi Fregoni oltre ai soggetti esterni, coinvolti perché ci mancavano le nozioni tecniche specifiche. Abbiamo collaborato con Feel (Think Tank Govtech), Federated Innovation e MIND, casa naturale dell’ecosistema di innovazione che vorremmo attivare”.

La prima fase è stata esplorativa, di mappatura del contesto, perché la tecnologia non può essere avulsa dalla realtà locale. Sono stati intervistati stakeholders e svolti colloqui con aziende, associazioni, urbanisti. “Tutti ci hanno spinto a non attuare nulla sopra le teste dei cittadini e questa è la nostra priorità – ha precisato Brognoli – Abbiamo guardato alle esperienze di Singapore, Copenaghen, Colonia, Trento, pensando a quattro temi: infrastrutture urbane intelligenti, piazze cittadine come hub, l’impatto culturale della mobilità sostenibile, mobilità on demand. Dalle idee emerse si passa alla fase progettuale, perciò abbiamo attivato un workshop con famiglie, giovani e pensionati, coinvolgendo 40 cittadini a Villa Burba. La call for ideas ha ottenuto 43 risposte, per l’80% aziende, 8 sono cittadini o non profit. Infine sono stati selezionati i 3 progetti pilota, per i quali possiamo contare su 280mila euro. Tra dicembre e gennaio verranno convocate imprese e start up per stabilire dove e come realizzare i progetti. Il Sindaco Andrea Orlandi chiede di portare a casa un risultato, lo perseguiamo cercando di affinare la macchina dell’innovazione che ha bisogno di approfondimento nella struttura comunale. Non ci fermiamo qui, svilupperemo altri progetti: ci sono bandi nazionali ed europei che guardano a diversi filoni di innovazione e occorre avere progetti pronti nei cassetti. Il futuro non aspetta, è qui e ora”.

Nella foto Valentina Giro, Federico Frattini ed Emiliana Brognoli

