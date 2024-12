Milano: Lucia Lombardo torna con “Le Case di Lucy”

Dopo il grande successo ottenuto a Firenze con l’Open House della storica dimora di Benvenuto Cellini, LUCIA LOMBARDO torna con LE CASE DI LUCY, l’innovativo format immobiliare che trasforma la vendita di una casa in un viaggio artistico e culturale.

Il 18 gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 19.30, si terrà a Milano “UN INCONTRO CON WALTER CHIARI”, una serata unica che renderà omaggio al grande attore, figura centrale del teatro e del cinema italiano.

L’evento avrà luogo in una casa in vendita situata nella storica via Moretto da Brescia, un angolo simbolo di arte, cinema e cultura, progettata dall’architetto di fama mondiale Paolo Rizzatto. L’ingresso è gratuito su prenotazione chiamando il numero 393 864 4022.

Durante la serata lo scrittore Michele Sancisi sarà in dialogo con il giornalista Lucio Giordano, voce autorevole del panorama culturale italiano e presenterà il suo libro, scritto insieme a Simone Annicchiarico, “100% Walter: Chiari. Biografia di un genio irregolare” (Baldini + Castoldi): la prima biografia completa di Walter Chiari, che racconta la sua carriera straordinaria, la complessa personalità e la vita privata, con foto e testimonianze inedite.

Ad arricchire l’evento, la performance musicale dal vivo del chitarrista Bryan Bob, che farà rivivere ai partecipanti l’atmosfera della Milano di Walter Chiari, Enzo Jannacci e Giorgio Gaber.

www.lecasedilucy.it/home/

www.facebook.com/profile.php?id=100083908454801

www.instagram.com/lecasedilucy?igsh=MTI4MDNjdnZramUxOQ==

www.youtube.com/@lucialombardo7033

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia