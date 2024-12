Giordana Angi e Sting : “Il nostro Amore”, in radio e video

“Il nostro Amore”, è il brano che vede collaborare per la prima volta Giordana Angi con l’icona della musica mondiale Sting

Il brano è in radio e video da oggi venerdì 6 dicembre, affiancando il singolo inedito di Giordana “PIANO PIANO” (Warner Music Italy) attualmente in rotazione radiofonica e in tutti gli store digitali.

Con “IL NOSTRO AMORE” Giordana torna ai suoi esordi e riprende lo stile poetico, primo grande amore dell’artista, già presente in “Incognita poesia” (brano pubblicato dall’artista quando aveva 17 anni) per creare un emozionante ballad, riadattamento in italiano del brano “For her love” del grande artista mondiale Sting.

Con una melodia creata da pianoforte e tablas e la voce di Sting che armonizza continuamente quella della cantautrice, il singolo canta la certezza di un amore, un’emozione che colora la vita e porta la luce nei momenti più bui.

“Tu sei presente è una certezza che io ho (amore)/Sei tu colore amore amante (Amore)/Seguo miraggi sogni sempre vividi (Amore)/Sei tu a dipingermi così/”.

La musica e il testo del brano sono firmati da Giordana Angi, Sting e Martin Kierszenbaum mentre la produzione è stata curata da Antonio Iammarino.

Il brano fa parte del primo album internazionale della cantautrice e polistrumentista italo-francese “She’s so Great”, dieci tracce in lingua inglese (eccetto il duetto registrato in italiano con Sting “Il nostro amore”) di cantautorato ricco di sonorità rock.

Un viaggio tra suoni acustici ed elettronici con sfumature pop, rock e folk in cui i sentimenti e le emozioni fanno da fil rouge a un vissuto segnato dalla multiculturalità dell’artista.

