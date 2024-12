Da venerdì 6 dicembre sarà in rotazione radiofonica il singolo di JACK SAVORETTI “Bada Bing, Bada Boom” feat. MILES KANE, uscito anche in UK nella versione inglese.

«Ho scritto con molti artisti e cantautori, tutti i diversi tipi di canzoni, e devo dire che questa è tra le migliori, Jack è un vero artista e cantautore. Abbiamo iniziato a creare melodie sugli accordi che suonavo con il suono di una chitarra da surf e nel giro di poche ore è stato scritto Bada Bing! È la mia prima canzone in assoluto che canto in italiano sui BV, ed è sicuramente la canzone più bella che ascolterai tutto l’anno, te lo garantisco!» Miles Kane

Il brano è contenuto in “MISS ITALIA”, l’ultimo album del cantautore e il primo completamente in italiano.

Un album con cui il cantautorato italiano è tornato a fare capolino nelle classifiche inglesi, sia quelle ufficiali che quelle dei digital store (ai primi posti) e che è arrivato dove nessuno poteva immaginare di arrivare.

Perché se è vero che il bel canto italiano di artisti come Bocelli e Pavarotti è amato anche oltre Manica, il nostro cantautorato ha sempre fatto molta fatica a farsi conoscere e comprendere in Gran Bretagna.

Il 13 dicembre partirà dalla sua amata GENOVA il tour teatrale “NOTTI ROMANTICHE”.

Il tour farà tappa nel capoluogo ligure (ultimi biglietti disponibili) per poi proseguire a Venezia (sold out), Bologna (16 dicembre), Roma (19 dicembre) e Napoli (20 dicembre).

Oltre a queste date ci sarà un appuntamento speciale il 17 dicembre al TAM Teatro Arcimboldi di Milano dove Jack sarà raggiunto da amici artisti per festeggiare il suo ultimo disco “MISS ITALIA”, il suo primo album in lingua italiana.

Calendario aggiornato ad oggi del tour prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Concerto Music e Momy Records:

Venerdì 13 Dicembre 2024 Genova Teatro Nazionale – ultimi biglietti disponibili

Sabato 14 Dicembre 2024 Venezia Teatro Malibran – SOLD OUT

Lunedì 16 dicembre 2024 Bologna Europauditorium

Martedì 17 dicembre 2024 MILANO TAM – Teatro Arcimboldi – Special event

Giovedì 19 dicembre 2024 Roma Auditorium Della Conciliazione

Venerdì 20 Dicembre 2024 Napoli Teatro Acacia

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Sul palco prima di Savoretti e la sua band salirà ogni sera una giovane artista: Irene Buselli sarà protagonista a Genova mentre per tutte le altre date ci sarà LAYANA.

