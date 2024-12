Il nuovo portale Visit Rho attrae turisti e racconta

E’ online dal 6 dicembre il portale turistico Visit Rho, realizzato da HappyMinds con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio della città. La società ravennate, che ha vinto il bando del dicembre 2023, ha ideato un brand ispirato ai monumenti rhodensi. La scritta Rho diventa acronimo per Rebuild, Heritage, Opportunity: ricostruire, patrimonio, opportunità. Tre parole che “raccontano una città in continuo movimento, capace di trasformare il proprio patrimonio storico e culturale in un motore di innovazione e cambiamento”.

L’invito sulla home page è molto chiaro: “Scopri una città che vibra di cultura, storia, innovazione, futuro e business. Rho è un luogo di incontri, relazioni e opportunità, dove scoprire un importante patrimonio di conoscenza e cultura tra ville, architetture, arte, sculture, edifici e storie di imprese che tessono i fili tra passato e futuro. Vieni a conoscere la nostra storia!”.

Oltre agli eventi imminenti in programma, ci sono “Idee e Itinerari” con proposte per scoprire il territorio a piedi, in bicicletta, con i propri figli, approfondendo la conoscenza di cibo, storia, sport.

Si parla della storia locale, dei punti di interesse e si offrono indicazioni su come organizzare il proprio viaggio (in un week end, in un solo giorno, i 10 punti da non perdere). Si forniscono news su dove dormire, dove mangiare, dove parcheggiare e con quali mezzi arrivare a Rho.

“Tante le bellezze storiche e architettoniche presentate: il polo Fiera Milano, le meravigliose ville del ‘600, il Museo Alfa Romeo o le architetture della Belle Époque Rhodense – spiega HappyMinds – L’architettura informativa del sito web guida il fruitore per compiere un’esperienza coinvolgente e personalizzata, costruita a partire da interessi e necessità”.

“Sono contenta che il mio desiderio abbia trovato concretezza e ringrazio Fabio Novelli del Tourist Infopoint e HappyMinds per il lavoro compiuto in questi mesi – commenta l’assessore al Turismo e vicesindaco Maria Rita Vergani – Il portale aiuterà i tanti turisti che visitano Rho attratti da Fiera e Mind, ma non solo loro. I punti attrattivi non mancano, cerchiamo di valorizzarli al meglio”.

Nella foto le tante sezioni del portale Visit Rho

