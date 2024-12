Babbo Natale torna a Rho domenica 15 dicembre 2024

Torna l’iniziativa “Babbo Natale in Comune”. Anche in questo 2024 l’amato personaggio vestito di rosso con una folta barba bianca accoglierà nell’atrio del Municipio di Rho i bambini che vorranno consegnargli la loro letterina, con le richieste per i regali. I piccoli potranno ottenere in dono delle caramelle e una fotografia scattata e stampata in pochi istanti (che, volendo, può coinvolgere l’intera famiglia).

Domenica 15 dicembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, Babbo Natale aspetterà i bambini nel Municipio di piazza Visconti 23. Anche il Sindaco Andrea Orlandi e la giunta saranno presenti per partecipare all’iniziativa.

Sulla cartolina, che si può trovare nei diversi punti informativi comunali (Tourist Infopoint, Municipio, Auditorium, Biblioteca di Villa Burba), occorre indicare, oltre al nome del bambino, un numero di cellulare. Babbo Natale risponderà direttamente a ciascuno nelle prossime settimane.

“Basta guardare lo stupore e la gioia negli occhi dei bimbi quando si avvicinano a Babbo Natale per avere voglia di ripetere questa fortunata proposta – commenta Maria Rita Vergani – Abili fotografi scatteranno le foto e stamperanno subito l’immagine più bella, per garantire a tutti un bel ricordo di queste giornate. Invitiamo le famiglie a non mancare: Babbo Natale accoglie volentieri sulla sua panchina anche gli adulti o i fratelli più grandi”.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia