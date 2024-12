Consegnate 63 borse di studio a studenti meritevoli

Impegno, fatica, costanza. Sono questi i valori evidenziati, martedì 26 novembre a Villa Burba di Rho, alla consegna delle Borse di studio riferite all’anno scolastico 2022/2023 in una sala convegni affollata di ragazzi, genitori e parenti dei premiati.

Sono state erogate in tutto 63 borse di studio per un importo complessivo di 21.300 euro:

26 borse di studio dell’importo di 250 euro agli alunni della scuola secondaria di primo grado che hanno superato l’esame di Stato con una votazione almeno pari a 8

36 borse di studio dell’importo di 400 euro agli alunni della scuola secondaria di secondo grado che nella valutazione finale hanno conseguito una media almeno pari a 8

1 borsa di studio dell’importo di 400 euro per il percorso scolastico compiuto.

“Crediamo sia giusto riconoscere i risultati dei giovanissimi studenti che affrontano la scuola con particolare impegno. Alla prossima edizione delle borse di studio saranno coinvolte anche le primarie, perché questa iniziativa permette di assegnare un piccolo aiuto economico alle famiglie oltre a premiare chi si è distinto per meriti nello studio – ha evidenziato l’assessore alla Scuola Paolo Bianchi rivolgendosi a ragazzi e genitori e ringraziando l’Ufficio Scuola per il lavoro svolto – Riceverete i fondi nelle prossime settimane, confidiamo di arrivare prima di Babbo Natale”.

“Impegno, fatica e costanza nella società di oggi non sono considerati i primi valori da seguire, ma per me lo sono – ha sottolineato il Sindaco Andrea Orlandi – In ogni sfida che uno ha davanti nel suo cammino non bastano la fortuna o gli aiuti che si ricevono, occorre investire il proprio impegno. Un mio allenatore di basket ci diceva sempre che non importa se uno possa dare 1, 10 o 100, l’importante è che chi può dare 1 lo faccia e via di seguito. Queste borse di studio vi ricordano questo, lo dicono alla vostra famiglia (perché studiare significa sacrifici economici e supporto costante) e lo mettono davanti all’intera comunità, ai vostri compagni e alle istituzioni. Ogni risultato che raggiungerete sarà importante per voi, per le persone care che vi vogliono bene e per tutta la città in cui vivete. Rho potrà essere migliore se ciascuno farà bene il proprio dovere. Vi auguro di non smettere mai di seguire i vostri sogni. Vi ricordo quanto diceva un grande della storia, Eduardo Galeano, che diceva “Cos’è l’utopia? Se faccio un passo, si allontana di un passo. Se ne faccio 10, si allontana di dieci, Se ne faccio mille, si allontana di mille passi. A cosa serve? A camminare secondo i nostri valori”. Buon cammino, ragazzi. Momenti difficili ce ne saranno, l’importante è mantenere la forza di perseguire i propri sogni e cercare di realizzarli”.

