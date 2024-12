City Angels a Milano: 24 dicembre preghiera interreligiosa

Una festa di Natale per i senzatetto della Stazione Centrale di Milano: si svolgerà alla Vigilia, martedì 24 dicembre, a mezzogiorno, in piazza Duca d’Aosta. Davanti alla Stazione Centrale, per la precisione davanti all’Hotel Gallia.

“É un evento significativo ricco solidarietà, di fratellanza e di spiritualità, che organizziamo da 30 anni – dice Mario Furlan, fondatore dei City Angels – Saranno presenti i clochard della Stazione, alcuni dei quali dormono lì. E invitiamo i milanesi a partecipare a questo momento, che incarna lo spirito natalizio d’amore e d’unione”.

A mezzogiorno si svolgerà la preghiera interreligiosa: pregheranno insieme Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria; l’imam Khaled Elhediny; il rabbino chazanim Valentino Yakov Cameroni; la pastora della chiesa evangelica metodista Sophie Langeneck; il sacerdote della chiesa ortodossa Padre Dario Rafo; il monaco buddista Bhante Dhammasiri e il monaco induista Hare Krishna Jay Gauranga, responsabile per la Lombardia di Food for life. Per cercare non ciò che divide, ma ciò che unisce. E per portare un messaggio di speranza in questo momento così difficile per il mondo.

“Pregheremo in particolare per la pace in Medio Oriente e in Ucraina” dice Furlan.

Porteranno il loro saluto il Vicepresidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Milo Hasbani; il Presidente della Federazione Italiana Ebraismo Progressivo, Carlo Riva; la Consigliera regionale Chiara Valcepina; e il Consigliere comunale Daniele Nahum. Saranno presenti la Madrina dei City Angels, Daniela Javarone; il comico Stefano Chiodaroli, testimonial dei City Angels; i membri del Comitato d’Onore Tommaso Delfino e Gian Luca Amic; e gli Ambasciatori dei City Angels Laura Bajardelli, Sergio Cazzaniga, Carmelo Ferraro, Donatella Lavizzari e Ruggero Redaelli.

Dopo la preghiera, alle 12.30, verranno distribuiti pasti caldi offerti dagli Hare Krishna e generi alimentari ai senzatetto. I panettoni sono stati donati da Coop Lombardia e dal filantropo Adolfo Vannucci. Nel frattempo il rocker testimonial dei City Angels, Marco Ligabue, canterà alcune delle sue canzoni.

Lunedì 6 gennaio a mezzogiorno, all’hotel Principe di Savoia di Piazza della Repubblica 17, torna la Befana del Clochard: grazie al direttore dell’hotel Ezio Indiani 200 senzatetto pranzeranno nell’albergo più lussuoso di Milano, serviti da volti noti dello spettacolo, della cultura e delle Istituzioni. Saranno presenti, in veste di camerieri, con la pettorina dei City Angels, i testimonial dei City Angels provenienti dal mondo dello spettacolo Silvia Annichiarico, Marcello Balestra, Marco Bellavia, Dario Baldan Bembo, Enrico Beruschi, Rajae Bezzaz, Beppe Carletti, Flavio Caroli, Gigi Cifarelli, Roberto De Marchi, Walter Di Gemma, Marco e Marta Ferradini, Alberto Fortis, Andrea Govoni, gli Jalisse, Mario Lavezzi, Laura Locatelli, Leonardo Manera, Franco Mussida, Folco Orselli, Omar Pedrini, Cochi Ponzoni, Edoardo Raspelli, Memo Remigi, Naike Rivelli, Ivana Spagna, Suore Bologna e Tao. Serviranno a tavola in pettorina anche il chirurgo estetico Dvora Ancona, il critico d’arte Flavio Caroli, il metereologo Mario Giuliacci, il vicepresidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Milo Hasbani, la grafologa Candida Livatino, lo stilista Alviero Martini, il Presidente della Comunità ebraica milanese Walker Meghnagi, la scrittrice Melania Rizzoli, l’economista Giulio Sapelli e la governatrice del Lions Club Rossella Vitali.

Per quanto riguarda il mondo istituzionale, rappresentato in modo bipartisan, faranno da camerieri i parlamentari Riccardo De Corato, Paolo Grimoldi, Maria Stella Gelmini e Giusy Versace; l’europarlamentare Gaetano Pedullà; i consiglieri regionali Pierfrancesco Majorino, Chiara Valcepina e Dario Violi; l’assessore comunale alla Sicurezza, Marco Granelli; e i consiglieri comunali Luca Bernardo, Alessandro De Chirico, Diana De Marchi, Enrico Marcora, Carlo Monguzzi, Daniele Nahum, Roberta Osculati, Gian Maria Radice.

Serviranno a tavola anche la Madrina dei City Angels, Daniela Javarone; i membri del Comitato d’Onore Tommaso Delfino e Gian Luca Amic; e gli Ambasciatori dei City Angels Matteo Arpe, Laura Bajardelli, Sergio Cazzaniga, Bruno Dapei, Carmelo Ferraro, Donatella Lavizzari.

Suonerà la band dance degli Alta Moda, che, come tutti gli anni, farà ballare i 200 senzatetto presenti.

L’hotel Principe di Savoia farà venire appositamente da Montecarlo lo chef personale del Principe Alberto di Monaco, Christian Garcia, per preparare il pranzo per i clochard. Cucineranno con lui altri due chef stellati: Fabrizio Cadei, executive chef dell’hotel, e Stefano Benedetti, lo chef dei banchetti. Il pranzo sarà vegetariano, in segno di amore e di rispetto verso tutte le creature.

www.cityangels.it

City Angels su Wikipedia

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia