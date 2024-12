Minacce mafiose, la Città metropolitana di Milano esprime solidarietà al consigliere Pruiti

La Città metropolitana di Milano, con il sindaco metropolitano Giuseppe Sala, il vicesindaco Francesco Vassallo, i consiglieri delegati tutti, il Consiglio metropolitano, e il Segretario Generale Antonio Sebastiano Purcaro, esprimono la più convinta vicinanza e il più forte sostegno al Sindaco di Buccinasco, e consigliere metropolitano, Rino Pruiti, per le minacce mafiose recentemente ricevute.

“L’obiettivo della criminalità mafiosa è da sempre quello di spaventare e isolare gli amministratori pubblici, colpendo così non solo loro ma l’intera comunità – afferma il Sindaco Sala – e per questo motivo ci stringiamo ancora di più con forza e convinzione intorno a Rino Pruiti, contro le intimidazioni e le minacce che vogliono colpire chi lotta per la legalità e la trasparenza, tutelando i cittadini e il proprio territorio”.

