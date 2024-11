Spirit de Milan: nuovi appuntamenti settimanali

Lo Spirit de Milan continua a proporre i suoi appuntamenti per gli amanti della musica dal vivo: swing, jazz, blues… e non solo!

Appuntamenti della settimana:

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE

Alle 22.00 – CA.BAR.ET BOH VISA: il noto cabaret del martedì con Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa. Musica, risate ed emozioni assicurate con ospiti a sorpresa da non perdere.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

Ingresso gratuito.

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE

Alle 22.00 – IRISH NIGHT con KEILY’S FOLK: musiche irlandesi tradizionali e non, con canzoni e danzi tipiche e brani originali. Si passa dalle delicate sonorità celtiche a quelle più movimentate irich rock punk.

Alle 20.30 lezione primi passi con Gens d’Ys.

Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con LUCA MACIACCHINI: one man show tutto milanese con uno spettacolo che è un’antologia di brani appartenenti al repertorio della canzone popolare lombarda e del cabaret milanese, da Nanni Svampa a Walter Valdi, da Enzo Jannacci fino alle canzoni grottesche dello stesso Luca Maciacchini.

Ingresso gratuito.

VENERDÌ 8 NOVEMBRE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con RE-BEAT: band di giovani musicisti che ripercorrerà la beat generation, passando da Gianni Morandi a Caterina Caselli fino all’indimenticabile surf dei Beach Boys e alle colonne sonore di Pulp Fiction e Pretty Woman.

A seguire Dj anni 70-80-90 con Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 10 NOVEMBRE

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con MILANOANS E DALILA DEL GIUDICE: sul palco il jazz caldo della New Orleans di inizio Novecento e il repertorio di brani tratti dallo stile dixieland, attingendo anche alla tradizione dello swing degli anni ‘30 e ‘40.

A seguire Swing Dj Set con Fabio Rutigliano.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 11 NOVEMBRE

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB.

Ingresso gratuito.

Alle 20.00 – SPIRIT IN BLUES con UN BLUES PER MARINO: la festa per ricordare Marino Grandi, che con la sua rivista Blues Magazine ha saputo divulgare dal 1982 le meraviglie di un genere musicale che ha racchiuso nella sua storia tutte le possibili emozioni umane. Tra gli ospiti Max De Bernardi & Veronica Sbergia, i fratelli Limido, Amanda Tosoni, Marco Pandolfi e altre sorprese presentate da Dr.Feelgood.

Alle 21.00 lezione primi passi gratuita di blues dance aperta a tutti.

Ingresso gratuito.

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: il locale è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30).

Ma non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina! Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/.

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia