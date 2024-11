Possibilità di riuso temporaneo dei negozi sfitti

Il Comune di Rho ha pubblicato in data 30 ottobre 2024 una manifestazione di interesse per individuare proprietari di spazi commerciali sfitti nell’ambito del Distretto urbano del commercio interessati a riuso temporaneo e layout delle vetrine.

Il Comune di Rho vorrebbe garantire la continuità commerciale. L’iniziativa è volta alla rivitalizzazione e alla rigenerazione del Centro Storico attraverso il riuso di spazi sfitti, tramite l’allestimento delle vetrine dei negozi sfitti del DUC (ovvero Piazza San Vittore, via Matteotti, via Madonna, corso Garibaldi, via Porta Ronca, via Dante, via Meda) con layout tipologici condivisi (grafiche, vetrofanie, pannelli, adesivi) attraverso i quali divulgare contenuti e messaggi che valorizzino l’ambito narrando il territorio, stimolando investimenti e nuove aperture.

L’applicazione dei layout sulle vetrine prevede formati variabili, che non dovranno occupare l’intera vetrina per dare modo di poter vedere gli interni, puliti e resi apprezzabili attraverso il coinvolgimento delle proprietà. I layout saranno applicabili esternamente alle vetrine degli spazi sfitti in cui dovrà essere chiara e ben evidente la scritta “affittasi” o “vendesi”, stimolando gli interessati a dare nuova vita a negozi non utilizzati, mentre sulla maggior parte dello spazio potranno essere previste foto storiche, mappe del distretto e itinerari dell’attrattività.

Potranno essere previste iniziative di riuso temporaneo coinvolgendo Enti del Terzo Settore, imprese e stakeholder del territorio, sviluppando iniziative pilota. Tali iniziative incentivano e rilanciano le esposizioni artigianali temporanee e le vetrine espositive, ripensando gli spazi pubblici in chiave integrata anche al fine di una maggiore attrattività nei confronti dell’esterno. L’intervento non prevede costi per le proprietà immobiliari, ma un impegno a pulire frequentemente internamente ed esternamente lo spazio sfitto coinvolto.

Le risorse finanziarie destinate ammontano a 15.000 euro. Il costo dell’intervento prevede anche la rimozione delle vetrofanie su segnalazione delle proprietà immobiliari o alla perdita di qualità del layout.

“La manifestazione di interesse – spiega l’assessore al Commercio e Vicesindaco Maria Rita Vergani – è finalizzata a promuovere la consultazione del maggior numero di proprietari interessati ad assegnare in comodato d’uso gratuito gli immobili sfitti di loro proprietà a partire dal 15 novembre 2024. I locali devono essere privi di barriere architettoniche. L’attenzione è rivolta a locali collocati ai piani terra con vetrina e ingresso che affaccino su strada pubblica. Lo sguardo dei passanti potrà essere catturato da layout accattivanti e si potrà scoprire una comunità viva a creativa”.

La domanda dovrà essere sottoscritta, anche digitalmente, dal legale rappresentante dell’impresa. In alternativa, potrà essere presentata, per conto e nell’interesse dell’impresa medesima, da un intermediario: c’è tempo fino alle ore 12.00 del 14 novembre 2024. La partecipazione implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme previste dal presente bando e dalla modulistica allegata, che si possono reperire sul sito www.comune.rho.mi.it

