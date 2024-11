Noemi affianca il Mago Forest per condurre Gialappashow

Nuovo appuntamento con GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia. La quinta puntata va in onda, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW, lunedì 18 novembre, alle ore 21.30. Questa volta è Noemi ad affiancare alla conduzione il Mago Forest.

A impreziosire la puntata la presenza di Giuliano Sangiorgi, che prima duetta sul palco con Annalaisa, alias Brenda Lodigiani, e poi si esibisce con i Neri per Caso e i Fratelli Cutello sulle note di “Kashmir” dei Led Zeppelin, ed infine si sottopone al fuoco incrociato delle domande del Mago Forest nell’ormai iconico salotto del Caffè Letterario. Nuove esilaranti puntate di “Sensualità a corte” con Marcello Cesena e Simona Garbarino, “Ultimo appuntamento” con Herbert Ballerina, Ubaldo Pantani, Valentina Barbieri e Stefano Rapone. Ballerina e Pantani sono anche protagonisti di un nuovo episodio di “Case che non ti puoi permettere a prima vista”.

Non mancano in questa quinta puntata anche i filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che prende di mira i vodcast più esilaranti del web, i programmi tv e le partite di calcio di calcio internazionale, già sotto la lente di ingrandimento in TV8 Gialappa’s Night, in seconda serata nei mercoledì di Uefa Champions League.

Gialappashow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini. La regia è di Andrea Fantonelli.

