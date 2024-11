Venticinque volontari hanno recuperato molti rifiuti con elevati tempi di degradazione nell’ambiente

Recuperata una grande quantità di rifiuti grazie all’iniziativa di volontariato aziendale di Enel, in collaborazione con Legambiente, che ha dato appuntamento a venticinque volontari presso il Giardini Paolo Pini di Via Ippocrate, a Milano.

L’attività, che rientra nel più ampio programma di volontariato Enel, ha permesso di recuperare una grande quantità di rifiuti, tra cui mozziconi di sigarette, bottigliette di plastica, vetro e molto altro ancora. Tutti materiali con elevati tempi di degradazione nell’ambiente.

Inoltre, i collaboratori di Enel hanno potuto cimentarsi nella costruzione, manutenzione e verniciatura di panchine e in lavori di bricolage con materiali di recupero – come scritte informative sulla cartellonistica o la coloritura di fioriere – in un’ottica di economia circolare.

L’iniziativa di Park litter è stata organizzata in collaborazione con Legambiente nell’ambito del progetto “Volontariato aziendale”.

In linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile 10, 11, 13, 15 e 17 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, per garantire città e comunità sostenibili e salvaguardia urbana e ambientale, Enel partecipa con i propri volontari al progetto di Legambiente per la riqualificazione di aree urbane e per la pulizia di parchi cittadini e spiagge (Park Litter e Beach Litter).

