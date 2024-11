La produzione Fabrizio Di Fiore Entertainment ha comunicato a Codice Teatro e al Teatro San Babila che “per impegni televisivi sopraggiunti improvvisamente per il nostro protagonista Marco Baz Bazzoni non é possibile effettuare lo spettacolo Ti Spacco il Musical” previsto nelle date 23 e 24 novembre al San Babila di Milano per la rassegna Codice Teatro.

La biglietteria del San Babila e tutti gli altri canali di vendita utilizzati dal pubblico provvederanno a rimborsare i biglietti già acquistati.

www.vivaticket.com

info@codiceteatro.it Tel.3388747617

BiglietteriaSanBabila02.46513734-info@teatrosanbabilamilano.it

