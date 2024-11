“La violenza è una scelta. Fermarla, una responsabilità”

In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, SmartCityLife ha deciso, anche quest’anno, di sostenere le attività e le associazioni attive che si battono contro un fenomeno tanto diffuso quanto ancora non conosciuto: la violenza contro le donne.

Da giovedì 22 novembre nel parco di CityLife in collaborazione con Di.Re – Donne in rete contro la violenza, appaiono nei diversi totem dislocati nell’area verde e nei video wall presenti in Piazza Tre Torri, messaggi con il claim “La violenza è una scelta. Fermarla, è una responsabilità”. Di.Re – Donne in rete contro la violenza è la rete nazionale antiviolenza che si compone di ben 89 organizzazioni dislocate su tutto il territorio nazionale, che gestiscono Centri Antiviolenza e Case rifugio, sostenendo oltre 20.000 donne ogni anno. Di.Re e le organizzazioni socie sono attive politicamente per determinare il cambiamento culturale necessario per l’eliminazione della violenza maschile alle donne.

“SmartCityLife sostiene da sempre progetti di sensibilizzazione come quello di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza. Una campagna di comunicazione che punta l’attenzione su un fenomeno ancora troppo diffuso, per porre fine non solo ad atti di violenza ma anche alla continua colpevolizzazione delle donne, ancora oggi purtroppo così radicata. Ci auguriamo che il messaggio diffuso attraverso i nostri totem presenti all’interno del parco di CityLife, possa in qualche modo aiutare ad avere una consapevolezza in più per combattere questa piaga sociale.” Dichiara l’Arch. Roberto Russo, amministratore delegato di SmartCityLife.

“Siamo lieti di questa nuova e importante collaborazione con SmartCityLife Milano. È necessario un definitivo cambio di paradigma rispetto alla violenza maschile alle donne, che finalmente individui le vere responsabilità” dichiara Antonella Veltri, presidente Di.Re – Donne in Rete contro la violenza. “Si deve spostare l’attenzione dalle donne che subiscono violenza da parte degli uomini, con cui spesso sono in relazione intima o familiare, per metterla su chi davvero ha la responsabilità di fermarla: gli uomini che la agiscono, la società che la tollera, le istituzioni che non la contrastano” conclude la presidente di Di.Re, Antonella Veltri.

