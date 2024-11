Mercoledì 13 novembre, dalle ore 16 alle 20 presso la Sala Marco Biagi di Regione Lombardia, verrà presentata l’iniziativa “ICOM pop-up library: Valorizzazione dinamica e innovativa del patrimonio bibliotecario di ICOM Italia”, con l’obiettivo di aprire le porte della biblioteca “Marzio Tremaglia” a un pubblico più vasto, non solo agli operatori del settore.

Luogo di consultazione specialistica nel campo della biblioteconomia, archivistica e storia dell’editoria, che raccoglie collezioni intere di periodici fondamentali per la museologia come The Burlington Magazine e Museum International, la nuova biblioteca “Marzio Tremaglia” è pronta ad accogliere cittadini, studenti, professionisti e appassionati, offrendo un’ampia gamma di attività culturali, educative e di networking.

Oltre alla pubblicazione di volumi e alla creazione di un centro studi dedicato alla museologia all’avanguardia, è previsto un calendario di eventi per rilanciare la produzione culturale della biblioteca, intercettando i bisogni delle diverse fasce di utenti con incontri in presenza e online, presentazione di libri, dibattiti, laboratori e workshop.

L’appuntamento di mercoledì 13 novembre, pensato come la fase di start-up della nuova biblioteca “Marzio Tremaglia”, si apre con una parte convegnistica dedicata alla storia della biblioteca con la partecipazione di Regione Lombardia, nella persona dell’Assessore alla Cultura Francesca Caruso, Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, AIB Lombardia, ICOM Italia, ANAI.

A seguire verranno presentati i servizi della biblioteca, con un momento di book crossing durante il quale verranno distribuite gratuitamente ai partecipanti le copie doppie del patrimonio librario della Biblioteca ICOM: dalle guide delle città d’arte italiane ai testi e manuali specialistici per storici dell’arte e museologi.

La biblioteca prevede inoltre la trasformazione dell’area di consultazione con l’introduzione di arredi provenienti dall’iniziativa “Non si butta via niente” che promuove la sostenibilità attraverso il riutilizzo di arredi e oggetti (https://www.nonsibuttavianiente.it/) secondo i principi dell’economia circolare.

