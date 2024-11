Hybridy e Prix ViDa Italia ed. 0 a Zed Festival Bologna

HYBRIDY è un’installazione multimediale immersiva per uno spettatore alla volta , composta da audio, video e danza, che esplora le relazioni simbiotiche – armoniche e conflittuali – dei processi di ibridazione tra corpo e natura, istinto e tecnologia, biologia ed algoritmi, vibrazioni e suoni.

L’opera, che trae ispirazione dalle figure mitologiche delle driadi, ninfe metà donna e metà pianta, si compone di una grande proiezione circolare di video-danza sospesa da terra, elaborata digitalmente e retroproiettata sulla superficie e si fonde algoritmicamente con suoni elettroacustici riprodotti in cuffia e feedback tattile per la diffusione delle vibrazioni sul corpo dell’ascoltatore.

Un portale, un vortice dentro il quale si animano le pseudo-creature nate dal processo simbiotico. Una musica profonda che, oscillando tra il saturo e il sensibile, sfocia in una sorta di corale di organismi embrionali che urlano il proprio desiderio di vita. Su questi suoni-rumori si anima la danza che, dal tratto ancestrale, embrionale, rizomatico, si sviluppa in un corpo sottile di flussi vitali fino a sbocciare in un’apoteosi floreale-digitale. Allo stesso tempo, vibrazioni meccaniche vengono diffuse sul corpo dello spettatore per mezzo di uno zainetto vibro-tattile, che abbatte i confini della fruizione statica: lo spettatore può partecipare sensibilmente al rito dell’ibridazione in atto.

In Hybridy il corpo che danza e vibra diventa l’elemento capace di attivare il processo di

ibridazione a cui l’opera tende. Come le driadi espandono le loro forme corporali con fronde e radici, diventando un tutt’uno con il contesto naturale extra-umano, in Hybridy il corpo si estende in stringhe di bit fino a controllare gli algoritmi invisibili dell’elaborazione digitale, audio e video, mentre il suono esplora le zone di confine tra organico, analogico e digitale influenzando il movimento o venendone influenzato. Gli algoritmi sviluppati per l’elaborazione grafica traggono ispirazione dall’evoluzione dei funghi, dai flussi di liquidi, dal

propagarsi delle fiamme, dallo sbocciare dei fiori. Mentre quelli utilizzati per la sintesi sonora sono strettamente connessi all’ analisi del movimento del corpo umano, che è così in grado di controllare la sua stessa ibridazione mentre dirige i suoni di questo rito di fusione.

Insieme all’opera sarà presentato, sempre all’interno di ZED Festival presso il Dams lab di Bologna, il progetto Prix ViDa Italia, primo premio nazionale dedicato alle produzioni originali di videodanza e danza XR, che avrà qui la propria sperimentale edizione 0.

Il Prix ViDa, promosso in principio dai partner di PRO|D|ES danza, costituisce il momento apicale di un’intera rete di concorsi, rassegne e festival dedicati alla danza in video dal Piemonte alla Sicilia, che si è riconosciuta in questo progetto. Durante la pandemia da Corona Virus, la danza in video ha ricevuto una particolare attenzione e gradimento e,

per rilanciare quest’area espressiva autonoma tra danza e cinema in qualità e diffusione, si sono aggregati sia concorsi che Festival storici già attivi da tempo, sia nuovi premi e nuove selezioni distribuiti in tutto il Paese. L’edizione 0 del prix ViDa è dedicata alla sola danza in video, rimandando all’anno prossimo il primo premio per produzioni in realtà estesa, e vede come finalisti opere selezionate e proposte da ciascuno degli aderenti della rete: cortometraggi nazionali e internazionali tra i 2 e 10 minuti, realizzati tra il 2022 e il 2024 che ogni concorso, festival, vetrina ritiene con proprie motivazioni, giusti candidati all’unico e assoluto premio finale.

Il Premio Prix Vida Italia 2024 sarà attribuito da un’unica giuria esterna di specialisti, studiosi e artisti della videodanza, liberi di poter attribuire anche menzioni speciali composta da: Elisa Guzzo Vaccarino (giornalista e saggista), Elena Cervellati (docente di storia della Danza presso Dams di Bologna), Ariella Vidach (coreografa) L’opera vincitrice e l’intera selezione dei finalisti saranno poi inserite nei palinsesti all’interno di manifestazioni

su tutto il territorio nazionale, garantendo una prima distribuzione e visibilità a largo raggio.

INFORMAZIONI: ZED FESTIVAL – Piazzetta Pier Paolo Pasolini 5/b, Bologna

HYBRIDY

15 – 17 novembre, Teatro DAMSLab. Ingresso uno spettatore alla volta

orari apertura: 15 novembre: 18.00 – 21.30 | 16 e 17 novembre: 11 – 20.00

PRIX VIDA 17 novembre ore 16.30 – 18.30, Auditorium DAMSLab (Presentazione, Proiezione e Premiazione)

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia