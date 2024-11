20 novembre, giornata mondiale dell’infanzia e adolescenza

L’UNICEF Italia e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI celebrano insieme la Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza con l’iniziativa “Go Blue”, un gesto simbolico per sensibilizzare la cittadinanza sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

In occasione del 20 novembre, i Comuni sono invitati a illuminare di blu un monumento o un edificio rappresentativo della città per sensibilizzare tutti sui diritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti e rinnovare l’impegno delle amministrazioni comunali verso l’adozione di politiche che garantiscano la piena attuazione della Convenzione ONU. Ad oggi già oltre 160 comuni hanno aderito all’iniziativa.

“L’Anci aderisce in maniera convinta all’iniziativa di sensibilizzazione rivolta ai Comuni nell’illuminare i propri monumenti di blu per sensibilizzare al tema dei diritti dell’infanzia” – dichiara il Presidente f.f. ANCI Roberto Pella. “Nei Comuni l’attenzione alle situazioni di maggiore vulnerabilità e fragilità dei minorenni è da sempre centrale, per prevenire l’esclusione e l’isolamento sociale e per contrastare la povertà, lo sfruttamento e la violenza nei loro confronti. In un mondo alle prese con guerre e condizioni troppo spesso disperate di una grandissima fascia di popolazione giovane e giovanissima – ha aggiunto Pella – occorre che ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza siano dedicati gli sforzi di tutti noi, ognuno per il ruolo che ricopre, e per questo abbiamo accolto con favore lo sforzo del Governo Meloni in questa direzione nella legge di bilancio, che in sede parlamentare chiediamo di migliorare ulteriormente.”

“Quest’anno ricorre il 35° anniversario dell’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo” – ha dichiarato Carmela Pace, Presidente dell’UNICEF Italia. “La Convenzione è uno strumento determinante per migliorare la vita di bambini, bambine e adolescenti. La proposta di illuminare di blu un monumento o un edificio è un invito a ricordare in maniera simbolica l’importanza di garantire l’attuazione dei diritti di tutti i minorenni e a sottolineare l’indispensabile ruolo svolto dalle amministrazioni comunali nel promuovere la Convenzione ONU e i diritti in essa sanciti. A nome dell’UNICEF Italia ringrazio l’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI per aver deciso anche quest’anno di sostenere l’iniziativa ‘Go Blue’, in un anno così importante per noi in cui celebriamo i 50 anni di impegno dell’UNICEF Italia.”

L’iniziativa “Go Blue” è realizzata nell’ambito del Protocollo di collaborazione tra ANCI e UNICEF Italia e rientra tra le azioni di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza rivolte ai Comuni, previste dal Programma UNICEF Città amiche dei bambini e degli adolescenti.

Quest’anno è stata introdotta una novità: una mappa online che accoglierà le foto di tutti i monumenti o edifici illuminati di blu inviate all’UNICEF Italia.

Per aderire all’iniziativa: è possibile trovare tutte le informazioni qui: https://www.unicef.it/italia-amica-dei-bambini/citta-amiche/go-blue/

