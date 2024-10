World University Rankings:UNIPV eccellenza a livello globale

È stata pubblicata l’edizione 2025 della World University Rankings curata da Times Higher Education, testata giornalistica britannica specializzata in approfondimenti sull’istruzione universitaria a livello globale. La World University Rankings propone annualmente una classifica delle più importanti università del mondo tra pubbliche e private, generaliste e specializzate.

Università di Pavia

Nella graduatoria di quest’anno l’Università di Pavia si conferma tra le prima 350 al mondo sulle 2.875 censite di cui 2.092 con i requisiti minimi per la classificazione.

L’Italia è il secondo paese europeo più rappresentato e Pavia è la nona a livello nazionale.

Spiega Alessandro Reali, delegato ai Ranking per l’Ateneo pavese: “Il fatto che, secondo THE, l’Università di Pavia sia le prime 350 al mondo e nona in Italia rappresenta senz’altro un’ottima notizia. Va segnalato come, tra le università generaliste statali, solo tre atenei di dimensioni molto maggiori per numero di iscritti (l’Università di Bologna, la Sapienza e l’Università di Padova) abbiano ottenuto un risultato migliore. Questo conferma il valore del nostro Ateneo e la qualità di chi ci lavora, cose che ci sono ben note al di là dei ranking, ma che fa piacere vedere riconosciute anche in questo contesto”.

Ricerca della mission delle università

La World University Rankings di THE Times Higher Education, pubblicata ogni anno dal 2004, valuta le università ad alta intensità di ricerca in tutte le loro missioni principali: insegnamento (ambiente di apprendimento); ambiente di ricerca (volume, reddito e reputazione); qualità della ricerca (risultati della ricerca); industria (trasferimento di conoscenze) e prospettive internazionali (personale, studenti e ricerca). La classifica si avvale di 18 indicatori di performance accuratamente calibrati per fornire il confronto più completo ed equilibrato.

Pavia si distingue per la qualità soprattutto di ricerca e insegnamento nel settore della sanità dove l’Ateneo è tra i primi 250 atenei al mondo, per la qualità della ricerca con una valutazione di 80,3/100 e per il rapporto con le imprese dove Pavia si colloca al sesto posto tra le Università italiane.

Le affermazioni del Rettore Reali

“Confermarci al nono posto tra tutte le 85 università italiane – spiega il Rettore dell’Università di Pavia Francesco Svelto – ed essere addirittura al quarto posto tra tutte le università generaliste è una notizia molto positiva, considerato anche che quella di Pavia è una università di dimensioni inferiori rispetto a quelle delle grandi città. La classifica di Times Higher Education è una delle più complete riguardo ai molti parametri utilizzati. Dunque, con tutte le cautele che comunque occorre avere verso questo tipo di misurazioni, siamo lieti di un dato che è coerente non solo con la nostra tradizione di qualità, ma anche con i grandi sforzi realizzati da tutto l’Ateneo in questi ultimi anni”.

