Alimentazione: Lunedì rhodensi, fake news e miti alimentari

Proseguono le iniziative di prevenzione organizzate dall’Assessorato alla Salute che fa capo al Sindaco Andrea Orlandi con la collaborazione dell’ufficio Eventi e Relazioni istituzionali coordinato da Paola Cupetti.

Lunedì 21 ottobre

La sera di lunedì 21 ottobre tornano i Lunedì rhodensi dell’Alimentazione, appuntamento dedicato a fare chiarezza su temi della salute con esperti del settore. La serata, con inizio alle ore 20.45, all’Auditorium di via Meda 20, sarà dedicata alle fake news e ai miti alimentari che lasciano confusi i cittadini.

Interverrà il dottor Giovanni Seveso, componente del Consiglio Direttivo della IULM Food Academy dell’Università IULM di Milano, nonché direttore scientifico dell’iniziativa “I Lunedì rhodensi dell’Alimentazione”

L’attenzione sarà rivolta alla distinzione tra verità e falsità sul cibo, alla luce delle tante informazioni diffuse in modo non sempre corretto.

La serata è patrocinata da Iulm Food Academy- Lions club RhoFiera 2017 – Arexpo – La Lampada di Aladino ETS – Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia e ASST Rhodense.

Le affermazioni del sindaco

“Tante informazioni vengono ormai veicolate da persone non esperte e chi cerca di trovare risposte a volte finisce per fidarsi di chi non è deputato a parlare di alcuni temi – dichiara il Sindaco Andrea Orlandi – Nei Lunedì dell’Alimentazione ci affidiamo a esperti capaci di confutare tesi non corrette e di fugare i dubbi delle persone. Come sempre attendiamo una buona partecipazione, sapendo di intercettare con questi appuntamenti il bisogno di chiarezza di molti cittadini”.

Altre notizie di salute su Dietro la Notizia