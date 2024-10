Valditara: Cantico delle creature ha molto da insegnarci

Si è svolta venerdì, presso Pio Sodalizio dei Piceni, in piazza di S. Salvatore in Lauro, la presentazione dell’edizione speciale del Cantico delle creature a cura di Enzo Fortunato, direttore della comunicazione della Basilica di San Pietro e Davide Rondoni, presidente comitato nazionale per l’VIII centenario della morte di San Francesco d’Assisi, edito da Ignazio Pappalardo Editore.

Edizione speciale del Cantico delle Creature

“Questa edizione speciale del Cantico delle creature – ha affermato nel suo intervento Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito – è un volume che rappresenta ben più di una preziosa iniziativa editoriale. Si tratta di un testo che ha molto da insegnarci proprio nella quotidianità della vita scolastica. Ci invita infatti a guardare al mondo che ci circonda con gratitudine e rispetto riconoscendo che ogni elemento della natura è un dono prezioso per noi e per le future generazioni”.

Un testo che attraverso “la semplicità delle parole di lode di Francesco non smette di toccare il cuore di chiunque e di cambiare il mondo” ha dichiarato Padre Enzo Fortunato. “A 800 anni dal Cantico e dalla morte del poeta santo, bisogna ancora nutrire la letizia di gridarlo e cantarlo al mondo intero” ha aggiunto Davide Rondoni.

Tra i relatori anche Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione cultura, scienza e istruzione alla Camera: “In considerazione del messaggio universale contenuto nel testo, che promuove valori quali la condivisione, la fratellanza, la tolleranza, il rispetto reciproco e la pace fra i popoli, nonché – ha proseguito – della attualità degli stessi proprio a fronte del contesto geopolitico di questi giorni sono convinta che lo studio di questa Lode nelle scuole possa diventare volano per incentivare la trasmissione efficace di questi valori alle nuove generazioni”.

Edizioni Ignazio Pappalardo

Ignazio Pappalardo Editore è una nuova casa editrice indipendente. Si occupa di narrativa e poesia ed è attenta alla valorizzazione dei classici. L’identità della casa editrice è espressa nel motto iscritto sul logo: Numquid et tu Galilaeus es?, una locuzione latina tratta dal Vangelo di Giovanni che ne inquadra il progetto editoriale ponendolo in un confine inedito tra la ricerca letteraria e quella spirituale. Con il suo catalogo, la casa editrice si propone infatti di mostrare il legame tra il fenomeno religioso e le forme e i contenuti della grande letteratura universale. A tal fine, le opere proposte sono arricchite da un invito alla lettura redatto da importanti rappresentanti del mondo della cultura che collaborano con la casa editrice, in modo che i titoli del catalogo, inclusi i classici, possano esser proposti come una “novità editoriale” alla luce del nuovo orizzonte di senso in cui si trovano inseriti.

“Siamo orgogliosi presentare questa edizione speciale del Cantico delle creature – ha spiegato l’editore Ignazio Pappalardo. E’ un anniversario importantissimo per la letteratura Italiana che comincia, proprio con San Francesco d’Assisi, la sua grande storia”.

All’evento moderato da Paola Severini Melograni, direttore di Angelipress.com, è intervenuto anche Mario Rusconi, presidente Associazione Nazionale Presidi. Il volume e’ già disponibile in tutte le librerie e gli store online.

Altre notizie di eventi su Dietro la Notizia