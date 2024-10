The Offspring: “Supercharghed”, il nuovo album

The Offspring, leggendario gruppo del punk rock ha pubblicato il nuovo album “ad alta energia” SUPERCHARGED.

L’album, prodotto dal collaboratore di lunga data della band Bob Rock, è stato registrato a Maui, Vancouver e Huntington Beach ed è disponibile (su etichetta Concord Records)

Per festeggiare l’uscita dell’album, la band ha interpretato “Make It All Right” sul palco del seguitissimo Jimmy Kimmel Live davanti a una folla di fan.

L’esibizione è stata solo una delle tante apparizioni stampa che la band ha avuto questa settimana, tra cui un servizio completo sul frontman Dexter Holland in Men’s Health in cui parla della sua routine di fitness, del suo amore per l’aviazione e della sua tesi (cui sta attendendo) per conseguire il dottorato di ricerca alla University of Southern California (USC).

Oltre al debutto dell’album completo, la band ha pubblicato un nuovissimo LYRIC VIDEO del nuovo singolo “Okay, But This Is The Last Time”: una coppia si lancia in imprese “elettrizzanti” per mantenere viva la loro relazione ormai “scarica” (a presto sarà disponibile il video ufficiale).

Il mese scorso Dexter si è unito ad altri e ben noti californiani: la leggendaria rock band The Beach Boys all‘Ocean’s Calling Festival. Dexter ha sorpreso i fan quando si è unito a loro per interpretare “Wouldn’t It Be Nice”.

Questa è la prima volta nell’anno in cui Dexter è stato l’ospite a sorpresa sul palco per un’altra band, mentre di recente sono stati gli Offspring (al completo) ad accogliere una serie di ospiti speciali sul palco, fra i quali gli Yungblud all‘Open Air Gampel Festival (in Svizzera) per “Self Esteem”, mentre Ed Sheeran ha sbancato internet quando si è unito a loro al BottleRock Festival per “Million Miles Away” e Brian May dei Queen si è esibito con loro per una versione di “Gone Away” (sempre degli Offspring) e una cover di “Stone Cold Crazy” dei Queen. Guarda “Gone Away” e “Stone Cold Crazy”

A tutto questo si unisce la prova del fatto che la band riscuote un successo mondiale: “Come To Brazil” brano prodotto da una celebrità come by Bob Rock (già con i Metallica, i Mötley Crüe, gli Aerosmith) è un altro pezzo forte di SUPERCHARGED (A proposito del brano Dexter Holland dice: “Ogni volta che annunciamo uno spettacolo, riceviamo commenti dai nostri fan brasiliani che dicono ‘Venite in Brasile!’”).

The Offspring tornernno in concerto in Italia con un’unica data del tour “Supercharghed: Worldwide in ‘25”: l’appuntamento è per il 29 settembre 2025 all’Unipol Forum di Milano.

SUPERCHARGED Tracklist :

“Looking Out For #1”

“Light It Up”

“The Fall Guy”

“Make It All Right”

“Ok, But This Is The Last Time”

“Truth In Fiction”

“Come To Brazil”

“Get Some”

“Hanging By A Thread”

“You Can’t Get There From Here”

