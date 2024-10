Nina Zilli è pronta a trasportarci ancora una volta all’interno del suo mondo con le note del nuovo singolo “Questa felicità’”,

disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Dalle 14 sarà disponibile su YouTube il videoclip ufficiale del brano.

“La felicità è un attimo, un respiro, un vortice che ci riempie il cuore, il corpo e la mente. Spesso però quando arriva ti sconvolge l’esistenza e ti cambia la vita, come fosse lo shock più naturale del mondo” – dichiara Nina.

“Questa Felicità” contiene il mix di influenze soul e contemporaneità tipico di Nina, un mix che negli anni l’ha resa un’artista unica nel panorama musicale italiano, con un sound moderno che riesce a trasmettere ancora il calore tipico del mondo analogico. In questo nuovo singolo prodotto da DANTI l’artista ci racconta e ci rende partecipi della sua personale ricerca della felicità.

“Dedico questo pezzo che ho scritto insieme a Danti alla nostra piccola Blue e alle nuove generazioni. Perché vadano alla ricerca di “questa felicità”, perché diano priorità alle cose veramente importanti, in un epoca così decadente. Che finiscano le battaglie che abbiamo incominciato noi, per un mondo migliore, paritario, pacifico e proiettato verso un futuro luminoso” – racconta Nina

Dopo essersi cimentata negli ultimi anni in diversi contesti che spaziano dalla letteratura al cinema, in questo momento Nina sta dimostrando tutto il suo desiderio di sperimentare e mettersi in gioco anche all’interno del TV show di Rai 1 “Ballando con le Stelle”.

https://www.universalmusic.it

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia