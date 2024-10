Teatro Arcimboldi: “Elvis The Musical” – 25 ottobre 2024

Arriva a Milano, il 25 ottobre, al TAM Teatro Arcimboldi, Elvis, il docu-musical sulla vita e la musica di Elvis Presley, per l’ultima data del tour 2024.

Elvis The Musical, scritto da Maurizio Colombi e diretto da Giancarlo Capito, aveva debuttato nel 2017, nel quarantennale della scomparsa di Elvis Presley, avvenuta il 16 agosto 1977, ed ha da subito conquistato tanto i fan più accaniti del Re Del Rock, quanto gli appassionati di musical e teatro continuando a raccogliere successi in tutta la scorsa stagione e facendo ballare migliaia di persone.

Elvis Presley è la figura della musica moderna che ha segnato più profondamente arte, musica e stile di ogni epoca successiva.

Non esiste un cantante fra tutte le star della musica dagli anni ‘50 in avanti che non si sia ispirato o sia stato indirettamente condizionato da quello che viene universalmente riconosciuto come the King of Rock’n’Roll.

In scena, Elvis è impersonato da tre performer, Teresa Morici (già Rapunzel bambina) come Elvis adolescente, Manuel Di Santo, come Elvis giovane, e l’artista dopo il 68, l’ultimo Elvis, interpretato da Ivan De Carlo

In poco meno di 2 ore, il tribute-musical ripercorre la biografia di Elvis, attraverso un periodo storico di oltre quattro generazioni dagli anni ‘50 fino agli anni ‘70, con brani immortali come Jailhouse Rock, It’s now or never, Suspicious Mind, My Way, That’s all right mama, Always on my mind e tanti altri sempre attuali e vivi nella memoria comune, fra foto e video originali dell’epoca.

