Dragonero. La maledizione di Thule, il primo romanzo del Cacciatore di Draghi creato da Luca Enoch e Stefano Vietti, torna in libreria dal 29 novembre in una nuova edizione rivista e arricchita da una serie di illustrazioni.

Un demone sepolto negli abissi delle montagne rocciose nei pressi di Thule si sta risvegliando: è Caen il Reietto, pronto a seminare nuovamente morte e distruzione.

Per fermarlo occorre una squadra micidiale ed è per questo che il mago Luresindo Alben chiamerà a raccolta Dragonero e i suoi compagni d’armi. Un viaggio insidioso lungo le terre dell’Impero. Una ricerca disperata, per trovare l’unica creatura che può salvare l’Erondár da un tragico destino.

Il volume, in anteprima a Lucca Comics & Games, contiene le illustrazioni interne di Gianluca Pagliarani, mentre quelle nei risguardi sono di Luca Enoch. La copertina è di Alberto Dal Lago.

