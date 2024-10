10 anni di Manifatture Teatrali Milanesi: un respiro profondo e vitale

Manifatture Teatrali Milanesi svolge il suo programma di spettacoli e iniziative culturali in 3 sale teatrali milanesi,

Teatro Leonardo in Piazza Leonardo da Vinci, Teatro Litta e la Cavallerizza in Corso Magenta, 24.

Nel 2015 la Fondazione Palazzo Litta per le Arti ha rilevato l’attività di spettacolo e di formazione della Cooperativa Quelli di Grock, unendo così due poli produttivi molto importanti del sistema teatrale di Milano, entrambi operanti da 50 anni a livello locale e nazionale, dando vita al progetto culturale

Manifatture Teatrali Milanesi.

MTM si occupa di formazione per aspiranti artiste e artisti di tutte le età con ben due scuole di teatro. Grock Scuola di Teatro e Accademia Litta.

MTM Grock Scuola di teatro compie orgogliosamente 50 anni di attività!

Con i suoi 700 allievi, il corpo docente composto da 20 professionisti del settore artistico e della formazione, un gruppo organizzativo forte e coeso, Grock Scuola di Teatro compie orgogliosamente 50 anni.

50 anni di progetti, di incontri umani e professionali, di relazioni e di palcoscenico.

50 anni di lavoro sul territorio e di formazione di nuove generazioni di attori e di pubblico più consapevole.

50 anni di Teatro fatto non solo per arte, ma anche come veicolo di benessere sociale.

