Rho: assegnati contributi per le attività culturali del 2024 

Una città ricca di proposte musicali, teatrali e multiculturali per giovani e famiglie con un’attenzione all’inclusione: è questo il quadro che emerge dai risultati del Bando Contributi del Comune di Rho destinato alle associazioni culturali cittadine. Sono quattordici le associazioni che sono state premiate per la validità delle proposte realizzate o in corso di realizzazione nel 2024, con contributi per un valore complessivo di circa 20mila euro.

“Le Associazioni sono una vera ricchezza per la nostra città e offrono occasioni di incontro e confronto intorno a temi importanti, dall’ambiente alla salute mentale – commenta l’assessora alla cultura Valentina Giro – Troviamo rassegne tradizionali, come il Cantando in Corho, concerto della Schola Cantorum del Santuario di Rho, previsto per il prossimo 26 ottobre, o i festeggiamenti per i 90 anni dei Pueri Cantores previsti per il 22 novembre. Altri invece premiano la creatività dei giovani, come il musical “Il Sentiero d’Argento” ideato e realizzato dai giovanissimi del gruppo AFK, in scena sabato 19 ottobre all’Auditorium. Appuntamenti da non perdere per conoscere da vicino le capacità artistiche dei nostri concittadini”.

Ecco le iniziative in programma

AFK Progetto Giovani: spettacolo “Il sentiero d’argento”, una commedia musicale ideata, scritta e realizzata da giovani dai 16 ai 26 anni facenti parte dell’associazione; sono previste quattro repliche, il primo appuntamento è per la sera del 19 ottobre all’Auditorium di via Meda.

Associazione Stabat Mater – Accademia Musicale al Santuario Aps: progetto “Sei personaggi in cerca di noi”, sei incontri pubblici, con musica dal vivo, ognuno dedicato a un grande musicista del passato e laboratori dedicati ai bambini; il primo appuntamento è previsto per il 23 ottobre in Villa Burba.

Schola Cantorum del Santuario di Rho odv: la realizzazione della trentaquattresima rassegna “Cantando in Corho” con un concerto per organo, soli e coro; il 26 ottobre al Santuariodell’Addolorata.

Cappella Musicale Pueri Cantores Rho: iniziative nell’ambito dei festeggiamenti del 90° anniversario del coro; il 22 novembre concerto nella chiesa di San Vittore.

Fare diversamente Aps: progetto “Letture nel tempo”, in programma per dicembre.

Cooperativa sociale interculturale Mille Soleils: mini festival di due giorni dal titolo “Giornate rhodensi di tamtam e tradizioni orali”, in programma per dicembre.

Iniziative già realizzate o in corso:

Caminante Aps: progetto “Cur-arti, Incroci culturali a sostegno della salute mentale dei giovani” serie di incontri dedicati al tema della salute mentale e dell’arte quale strumento di terapia;

Prendiamoci Cura Aps: progetto “La biodiversità alla base della comunità;

Accademia Musicale Gustav Mahler: “Concerto in Villa” che ha visto l’esibizione di tre realtà musicali: l’Ensemble di flauti formata dagli allievi dell’Accademia, la Mahler Kinderorchestra, l’Ensemble vocale Alpha Lyrae e aveva lo scopo di valorizzare giovani talentuosi;

Associazione Quelli del: progetto “GTF – Genitori e figli a teatro” finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo teatrale a scopo benefico realizzato da genitori e figli delle scuole di Rho;

Officine Culturali Aps: “White Bird”, spettacolo teatrale basato su un racconto tradizionale giapponese e la realizzazione della tradizionale cerimonia del tè;

Arci Adua: iniziativa “Libere di scegliere”, progetti sulle pari opportunità delle donne

Associazione Calabro Lombarda: “Calabria in festa 14^edizione”

Vita e Destino odv: “Giovani, cultura, società”; che ha previsto la realizzazione di un concerto di solidarietà a sostegno della campagna tende di AVSI tenuto dalla IMF Orchestracademy e due incontri dedicati rispettivamente alla denatalità in Italia e all’Unione Europea.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia