Da mercoledì l’attività dell’ambulatorio medico temporaneo

Un nuovo ambulatorio medico aprirà i battenti sul territorio comunale da

mercoledì 23 ottobre 2024. Il progetto, frutto di una collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’asst Rhodense, prevede l’avvio dell’attività di un Ambulatorio Medico Temporaneo (Amt) nei locali dell’ex Informagiovani, in via Vittorio Veneto 8, tutti i mercoledì dalle ore 14 alle 20.

Il servizio, fruibile esclusivamente su prenotazione, nasce con l’obiettivo di ridurre i disagi derivanti dalla carenza di Medici di medicina generale fornendo una risposta concreta a tutti i cittadini sprovvisti di medico curante. Presso l’Amt di via Vittorio Veneto 8 sarà possibile effettuare visite mediche con un carattere di precedenza ai pazienti ultra 65enni, alle persone fragili e a coloro che hanno difficoltà a deambulare.

La prenotazione delle visite, in questa prima fase di avvio, andrà effettuata online collegandosi al sito internet del Comune di Novate Milanese all’indirizzo www.comune.novate-milanese.mi.it cliccando il bottone

“Ambulatorio Medico Temporaneo” presente nella home page, oppure cliccando “prenota appuntamento” nella sezione “Contatta il Comune” posta anch’essa al fondo della home page oppure, in ultimo, collegandosi a “prenota appuntamento” utilizzando l’app del Comune; non sarà possibile recarsi direttamente in ambulatorio privi di appuntamento.

Le persone che avessero difficoltà a utilizzare gli strumenti informatici per effettuare le prenotazioni, possono ricevere assistenza, all’interno delle loro attività, dalla Piccola Fraternità, da Auser, da Acli e dal Comitato cittadino per la salute e il benessere che da alcune settimane hanno attivato il servizio gratuito per la richiesta di farmaci continuativi ai pazienti sprovvisti di Medico di Medicina Generale.

Tutte le visite prenotate online saranno effettuate dai medici in servizio, anche oltrepassando l’orario di chiusura, così da non lasciare appuntamenti residui da una settimana all’altra, evitando così disagi ai pazienti e alla gestione dell’agenda.

“L’avvio dell’attività di questo Ambulatorio medico temporaneo rappresenta un’ulteriore azione concreta, dopo l’accordo ottenuto con medici di medicina generale che da gennaio opereranno a rotazione sul medesimo ambulatorio, posta in atto per fronteggiare il problema della carenza di medici di base che si riverbera su molti cittadini novatesi – spiega il sindaco, Gian Maria Palladino. L’attenzione dell’Amministrazione comunale su

questo problema è e resta molto alta con l’intento di mettere in campo ulteriori azioni per fronteggiarla; è nostra intenzione individuare, nel più breve tempo possibile, nuovi spazi da mettere a disposizione dei medici di medicina generale rendendoli attrattivi sia dal punto di vista funzionale che della sostenibilità economica”.

“L’attenzione dell’ASST Rhodense verso la criticità relativa ai MMG è alta” dichiara il Direttore Generale dell’ASST Rhodense Marco Bosio. “Gli Ambulatori Medici Temporanei che vengono attivati dall’Azienda sul territorio sono la risposta che stiamo cercando di dare per la presa in carico dei bisogni dei cittadini, che sappiamo essere in difficoltà nel momento in cui perdono il proprio Medico di Medicina Generale. Il nostro obiettivo è quello di far sì che ogni persona sia assegnata ad un MMG e per questo stiamo lavorando con tutti

gli attori coinvolti nella problematica, per addivenire ad una soluzione che, tuttavia, non è di esclusiva competenza dell’ASST. Gli AMT sono attualmente una risorsa preziosa, che vogliamo mantenere, per garantire alla popolazione un servizio di continuità sul territorio”.

