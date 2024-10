Rai 1: “Tale e Quale Show” con Enrico Brignano e Pupo

Negli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma tutto è pronto per il terzo appuntamento con Carlo Conti e il suo ‘Tale e Quale Show’, il varietà di in onda oggi, venerdì 4 ottobre alle 21.25. Undici gli artisti pronti a conquistare il pubblico in studio e a casa: nella scorsa puntata ha trionfato Verdiana, con la sua interpretazione di ‘All by myself’ di Celine Dion, mentre al secondo e terzo gradino del podio si sono piazzati Kelly Joyce e Simone Annicchiarico.

I protagonisti

Cosa accadrà nella terza serata? Annicchiarico sarà Renato Zero, Massimo Bagnato vestirà i panni di Julio Iglesias, Thomas Bocchimpani avrà le sembianze di John Travolta, Feisal Bonciani imiterà Lionel Richie, Kelly Joyce interpreterà Diana Ross, Kelly Joyce si trasformerà in Rita Pavone, Giulia Penna si metterà alla prova con Anna Tatangelo, Roberto Ciufoli ricorderà il mito di Enzo Jannacci, Amelia Villano dovrà vedersela con Miley Cyrus, Verdiana proverà il bis con Lady Gaga e Carmen di Pietro sarà Paola “o” Chiara (con chi farà coppia?).

La giuria

Come di consueto, le performance saranno valutate da una giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, ai quali si uniranno due giudici di eccezione: Enrico Brignano e Pupo, che arricchiranno il programma con la loro esperienza e la loro ironia. Dietro le quinte, un team di esperti lavora invece senza sosta per garantire il massimo della qualità in ogni trasformazione: costumisti, truccatori, parrucchieri e coreografi preparano gli Artisti per tutta la settimana, affiancati dai vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, e dalla actor coach Emanuela Aureli.

Il pubblico

Il pubblico da casa potrà partecipare attivamente, scegliendo le esibizioni preferite attraverso i social network Facebook e X.

“Tale e Quale Show” è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy.

