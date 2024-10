Confermato il 10° Miglio Blu di Portofino sabato 5 ottobre

Confermata per sabato 5 ottobre 2024 la decima edizione del Miglio Blu, la gara di nuoto per amatori e agonisti nell’Area Marina Protetta di Portofino realizzata grazie al contributo del comune di Santa Margherita Ligure. Quest’anno segna il traguardo nella storia di questo appuntamento annuale che ormai conta ogni anno oltre 200 nuotatori che si sfidano per nuotare nelle splendide acque della riserva marina in totale sicurezza.

Il Miglio Blu ha il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure e Comune di Portofino, Area Marina Protetta di Portofino e Endas ed è sponsorizzata da Cressi, Latte Tigullio, Evita Cosmetics, Ventura Frutta Secca, Usobio, Fiordiponti, Niasca Portofino e Europa 2000 Agenzia Immobiliare.

Informazioni per i visitatori

Per i visitatori che vorranno dare uno sguardo alla manifestazione, la partenza è prevista alle 11:30 di sabato 5 ottobre dalla spiaggia di Punta Pedale, dai bagni Il Molo, a Santa Margherita Ligure. Gli iscritti alla manifestazione potranno ritrovarsi dalle 9:30 alle 11:00 per completare le fasi di registrazione e punzonatura. Il percorso vedrà i nuotatori sfidarsi in un circuito ad anello che passa sotto l’Abbazia della Cervara, raggiunge lo scoglio della Carega e ritorna sulla spiaggia di Punta Pedale. Un itinerario con sfondo su Portofino e sopra i fondali ricchi di biodiversità dell’Area Marina Protetta di Portofino.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono state chiuse ieri, giovedì 3 ottobre alle ore 12.00 e non sarà possibile effettuare l’iscrizione in loco.

