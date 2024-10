Parsons Dance si prepara a travolgere nuovamente le platee italiane con la sua danza vibrante

Il tour parte dal Teatro Arcimboldi di Milano, l’1 novembre 2024 per raggiungere tutta Italia.

Quella di Parsons Dance è una danza solare che diverte in quanto espressione di gioia, capace di trasmettere emozioni tali da raggiungere un vasto pubblico.

L’elevata preparazione atletica dei ballerini, guidata dalla maestria di David Parsons nel dare anima alla tecnica, è stata, sin dagli esordi, tra gli elementi distintivi della compagnia. Il programma del nuovo tour presenta due anteprime europee : Juke e The Shape of Us.

Special guest (per le date di Milano, Roma e Pescara) sarà Elena D’Amario che interpreterà il nuovo brano The Shape of Us e l’assolo The Balance of Power che dà il titolo al tour.

