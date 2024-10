Padova s’innamora di Madama Butterfly la tragedia di Puccini

Dopo il successo della serata di inaugurazione con la “Nona Sinfonia” di Ludwig van Beethoven, la Stagione Lirica di Padova 2024 entra nel vivo del suo appassionante viaggio tra le emozioni più profonde dell’animo umano: la gioia, la speranza e il trionfo del bene sul male. Tra le tre opere iconiche che compongono questa stagione, brilla la struggente bellezza di Madama Butterfly di Giacomo Puccini, che andrà in scena venerdì 18 ottobre alle ore 20.45 e domenica 20 ottobre alle ore 16.00 al Teatro Verdi di Padova, con un’anteprima dedicata ai giovani mercoledì 16 ottobre alle ore 16.00.

La stagione lirica

La Stagione Lirica di Padova è promossa dall’Assessorato alla Cultura con il contributo del Ministero della Cultura. La rappresentazione di Madama Butterfly è un nuovo allestimento realizzato in coproduzione con il Teatro Sociale di Rovigo e il Teatro Mario del Monaco di Treviso, e sottolinea ancora una volta la collaborazione e la sinergia tra i grandi teatri del Veneto.

Centenario della morte di Puccini

In occasione del centenario della morte del maestro Puccini e del 120° anniversario della prima rappresentazione di Madama Butterfly, la regia, le scene e i costumi sono affidati a Filippo Tonon. Sul podio, Francesco Rosa dirigerà l’Orchestra di Padova e del Veneto, mentre il Coro Lirico Veneto sarà guidato da Matteo Valbusa.

Il cast

Il cast vede protagonisti artisti di straordinario talento: due le interpreti per il ruolo di Cio-Cio-San, venerdì 18 ottobre sarà affidato al soprano coreano Vittoria Yeo, che ha iniziato la sua carriera internazionale con il debutto al Festival di Salisburgo nell’estate del 2015, sotto la direzione musicale di Riccardo Muti, e al soprano trevigiano Francesca Dotto, che riporterà a Padova il suo timbro delicato e potente che l’ha resa una delle interpreti più apprezzate del panorama lirico internazionale, sarà affidata la recita di domenica 20 ottobre. Al loro fianco, Giorgio Berrugi darà voce a Pinkerton, tenore di fama mondiale, definito da Plácido Domingo come uno dei suoi eredi per l’inconfondibile, caldo suono italiano e la sua eccezionale musicalità.

La tragedia giapponese

Madama Butterfly è molto più di una semplice opera: è una “tragedia giapponese”, così viene definita nello spartito e nel libretto a firma di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. La trama affronta l’incontro e l’incomprensione tra le culture occidentale e orientale, un tema in modo seducente attraverso l’uso di melodie tradizionali e di esotiche combinazioni strumentali. L’opera racconta la storia di Cio-Cio-San, una donna coraggiosa che, nonostante l’attesa e le delusioni, si aggrappa con forza ai suoi sogni e alle sue illusioni di un futuro migliore. Dedita all’amore fino alla morte, Cio-Cio-San rappresenta la speranza di un “bel dì” che, forse, non arriverà mai.

«Ho cercato di rappresentare – commenta il regista Filippo Tonon – il rigore del Giappone, la sua pulizia, la sua essenzialità ma anche la sua eleganza».

PREVENDITE TEATRO VERDI

Biglietteria del Teatro Verdi

via dei Livello, 32 – Padova

telefono 049 87770213

sito www.teatrostabileveneto.it

